Sainz: "Es una pena que no haya habido acción delante"

Publicado 16/09/2018 17:26:27 CET

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Renault) ha asegurado que ha sido "una pena" que no haya habido "más acción" en los puestos delanteros en el Gran Premio de Singapur, lo que le hubiese valido para mejorar su octava posición y "coger unos puntitos extra", y ha explicado que la clave ha estado en ser "paciente" a pesar de rodar tres o cuatro segundos más rápido que algunos de los coches de delante.

"Llevamos diez puntos en las últimas tres o cuatro carreras. Las cosas van saliendo poco a poco, sobre todo en carrera. Es una pena que no haya habido acción delante, porque igual se chocan dos o tienen un problema de fiabilidad y estoy sexto. Dependes en el campeonato de que pasen cosas delante", señaló en declaraciones a Movistar F1.

Además, el madrileño reconoció que había sido "una carrera complicada", pero que han cumplido "el objetivo", que era "acabar séptimos u octavos". "Es una pena que no haya habido más acción delante para coger unos puntitos extra. He sido octavo, segundo detrás de Fernando; íbamos los dos en una estrategia buena, haciendo trenecito entre los dos para ver si hacíamos el 'overcut' a todos los que iban con 'hyper' -hiperblandos-, y lo hemos conseguido", explicó.

Sainz incidió también en lo importante que ha sido ser "paciente" en Marina Bay, sobre todo viendo que era más rápido que alguno de los pilotos que le precedían. "Había que ser paciente y esperar el error, que es lo que he tenido que hacer con Ericsson. Aunque fuese tres o cuatro segundos más rápido era difícil adelantar. He esperado el error; aquí se hacen errores por cansancio, vamos muy al límite, y cuando lo he visto he podido empezar a jugar un poco con la trazada y he usado la rueda en la tracción para pasarle", subrayó.

"Es muy frustrante saber que vas tres segundos más rápido que el de delante pero que no puedes meterle el morro, por eso hay que ser paciente en este circuito, dejar la frustración para otro circuito", continuó el español.

Por último, habló de su salida. "He salido muy bien, mejor incluso que los que iban con 'hyper', casi paso a Fernando, pero he tenido que girar para evitar a Nico -Hunkenberg-, y luego ha salido el 'safety'. Igual le metía el morro otra vez a Fernando, pero aquí en Singapur con los 'safety' cuesta más", analizó.