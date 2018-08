Sainz: "Hasta que Ricciardo no firme su renovación mi futuro es incierto"

Publicado 26/07/2018 16:15:22 CET

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Renault) ha recalcado que su futuro seguirá siendo "incierto" mientras Red Bull no confirme la renovación de Daniel Ricciardo, una negociación que parece bien encaminada según las partes, y, dentro de sus posibles opciones para 2019, ha explicado que le "encantaría" compartir equipo con Fernando Alonso, aunque como compañero posiblemente sea "el hueso más duro de roer".

"Nada cambia hasta que mi futuro no esté decidido por parte de Red Bull. Hasta que Ricciardo no firme su contrato mi futuro es incierto. No estoy con ningún equipo (para 2019) por el momento y mi prioridad es un sitio donde esté cómodo. Lo primero es saber que van a hacer Ricciardo y Red Bull y a partir de ahí ver lo que puede pasar", valoró Sainz en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Hungría.

Preguntado por la posibilidad de compartir equipo con Alonso en 2019, el madrileño aclaró que "no es algo que vaya a suceder por el momento", pero que se siente "listo para competir y ganar a cualquier en la pista". "Mi espíritu deportivo y mi instinto me dicen que tengo que luchar contra quien sea. Me encantaría luchar contra Fernando, aunque posiblemente sea el hueso más duro de roer", dijo sobre su compatriota.

Respecto a su rendimiento en las últimas carreras, Sainz lamentó que "en las tres o cuatro últimas carreras" ha perdido puntos por problemas ajenos a él y que su posición podía ser "mucho mejor". "Lo sabe mi compañero, lo sabe mi equipo y lo sé yo, así que estoy tranquilo. Hemos dado un paso adelante en velocidad y me siento más cómodo con el coche, pero a veces los puntos no reflejan tu situación real dentro del campeonato", dijo.

Sainz se alegró de que este fin de semana "por fin" llegan a un trazado que le puede "dar ventaja" a su coche. "Venimos de varios circuitos con rectas largas donde no somos fuertes y las curvas lentas de Hungría, junto con las mejoras que traemos, nos pueden ayudar. Tenemos la oportunidad de ser el cuarto equipo, que hace tiempo que no somos, y es una gran motivación para el equipo ir al parón veraniego con los dos coches en los puntos", animó.

En este sentido, lamentó la distancia que existe en la F1 entre los tres 'grandes' actuales (Mercedes, Ferrari y Red Bull) y el resto de equipos. "Te adelantan muy fácilmente y siento decirlo porque no es bueno para el espectáculo. No podemos luchar con ellos. Parecen categorías diferentes, nos sacan más de dos segundos por vuelta. Confío en Liberty Media y en la FIA para poder solventar este déficit e igualar la competición. Si no, seguirá siendo seis coches y el resto", analizó.