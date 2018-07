Florentino: "Tenemos una gran plantilla que va a ser reforzada con magníficos jugadores"

Publicado 18/07/2018 14:13:56 CET

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, dio la bienvenida este miércoles al defensa Álvaro Odriozola, un jugador que ha dejado claro tener "ambición y gen ganador" para elegir un club que cuenta "con una gran plantilla que va a ser reforzada con magníficos jugadores".

"Álvaro es uno que sueña con los sueños de nuestros aficionados. Le han querido muchos clubes importantes, pero él tenía claro donde quería jugar. Gracias por haber elegido el Real Madrid, el club más exigente del mundo, lo que demuestra tu ambición y tu gen ganador que se acopla perfectamente Real Madrid", señaló Florentino Pérez en su alocución para presentar al nuevo futbolista madridista.

El mandatario recalcó que el vasco, "una de las revelaciones más importantes del fútbol español y europeo", viene de "un gran club y prestigioso" como la Real Sociedad, en el que ha "aprendido valores importantes como jugador y persona que te van a ayudar a triunfar aquí".

"Llegas para sumar tu personalidad y calidad a un equipo que te va a ayudar a crecer y a ganar, con una afición que te lo va a dar todo, y tú a cambio darás lo mejor de ti y no olvidarás jamás que el Real Madrid no se rinde nunca y que no nos importa el tamaño de lo retos ni de los rivales. Gracias por elegirnos y bienvenido", añadió.

El presidente madridista recordó también que el club está "viviendo una de las mejores épocas" de su historia, conquistando "títulos deportivos únicos", con una "solidez institucional impecable y una fortaleza financiera poderosa" y con el "apoyo y pasión de millones de aficionados".

"Estamos ante un tiempo de leyenda y un año más hay que seguir siendo leales a nuestras señas de identidad y buscar sin descanso el triunfo. Que nadie dude que lo vamos a volver a hacer", advirtió, haciendo hincapié en "valores sagrados" que posee el club y que le han llevado a ser "una de las mas grandes referencias de la historia del deporte".

El empresario apuntó que son "conscientes del nivel de exigencia" que tienen y que el Real Madrid "siempre quiere más". "Por ello, hay que construir y reforzar el presente, y fortalecer el futuro. Tenemos un equipo ganador e increíble y una gran plantilla que va a ser reforzada con magníficos jugadores", subrayó.