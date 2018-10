Odriozola: "No voy a dejar pasar esta oportunidad"

Actualizado 18/07/2018 18:39:35 CET

El defensa Álvaro Odriozola dejó claro que no pretende "dejar pasar" la oportunidad de jugar en el Real Madrid, "el club más grande del mundo", y por ello viene dispuesto a "triunfar" aunque ya sabe que en el actual campeón de Europa existen "las mayores de las competencias", en su caso la que tendrá con un Dani Carvajal de la que cree que saldrá "beneficiado" el conjunto blanco.

"Es para mí un honor estar aquí y cumplir el sueño de todo futbolista que es jugar en el Real Madrid. Sé la responsabilidad que conlleva esta camiseta, sé como debe comportarse un jugador del Real Madrid dentro y fuera del campo. Lo único que puedo promete es que daré el máximo de mi trabajo, mi humildad y mi sacrificio para que nuestros caminos sean de éxito", señaló Odriozola tras ser presentado este miércoles en el Palco de Honor del Santiago Bernabéu.

El lateral, que no olvida que en su nuevo club "sólo vale ganar", se acordó también de su "queridísima" Real Sociedad y de su familia, "el espejo" en el que se mira "cada día". "Estoy seguro que sin ellos no estaría aquí", remarcó.

"Mi último año y medio ha sido de guión de película. Debuté con el Sanse y pasé a ser titular en la Real y a jugar un Mundial, y por si faltara algo, el destino ha querido que cumpla el sueño de vestir camiseta del club más grande del mundo. No olvidaré este día jamás, no voy a dejar pasar esta oportunidad", sentenció antes de bajar al césped para dar sus primeros toques ante su nueva afición.

Posteriormente, ya ante los medios, resaltó que no podía "estar más feliz" y que lo vivido era "algo indescriptible". "Esto pasa una vez en la vida y desde la exigencia que hay aquí quiero disfrutar de cada momento de vestir esta camiseta", remarcó.

En este sentido, y tras la experiencia vivida por otros jóvenes que no brillaron en su primer año como madridistas, Odriozola dejó claro que no le da "miedo ningún reto" y que tiene claro que "cuando uno viene al Real Madrid sabe que se enfrenta a las mayores de las competencias".

"Dani (Carvajal) siempre ha sido uno de mis ídolos y referentes y le tengo un enorme respeto. Me he fijado mucho en su forma de jugar, pero vengo a pelear el puesto, a dar lo mejor de mí y a triunfar, el que sale beneficiado es el Real Madrid", admitió.

También coincidirá con Julen Lopetegui, al que le está "eternamente agradecido" por convocarle para el Mundial de Rusia y hacerle debutar con la selección. "Ahora estoy muy contento de que sea el entrenador del Real Madrid y vamos a intentar escribir la historia juntos", agregó.

"He podido estar con él en Valdebebas y me ha dicho que voy a tener toda la confianza y que debo dar mi cien por cien porque este es un club muy grande y no vale con medias tintas para triunfar", prosiguió el ex de la Real Sociedad, al que le gusta "muchísimo" la forma de trabajar del guipuzcoano. "Sabe de fútbol, pero sobre todo a la hora de transmitir el mensaje es un especialista y eso va a venir realmente bien aquí", puntualizó.

"AL REAL MADRID NO SE LE PUEDE DECIR QUE NO"

El futbolista de 22 años recalcó que "no se le puede decir que no" al Real Madrid. "Es como si tu padre te quiere decir que si quieres ir a Disney", bromeó. "Soy muy ambicioso y el mayor reto es triunfar en el Real Madrid y vengo a cumplirlo. Quiero aspirar a todo y a triunfar aquí que es el sueño de todo futbolista, voy a pelear al cien por cien para que se haga realidad", declaró.

"He recibido muchos consejos, pero al final se trata es ser uno mismo, de trabajar día a día como si fuera el último porque el tren solo pasa una vez y hay que cogerlo sí o sí. Cuando juegue, tengo que hacerlo con tranquilidad, con responsabilidad y dando el cien por cien", prosiguió el donostiarra, que confirmó que ha adelantado sus vacaciones y que ya entrenará con sus nuevos compañeros en Valdebebas este miércoles por la tarde para poder acoplarse "lo antes posible" a la ciudad y a su nuevo equipo.

Además, el lateral internacional afirmó que no le gusta fijarse "objetivos ni números" y tampoco quiso definirse, dejando claro que "lo importante es lo que tú haces por el Real Madrid y no el Real Madrid por ti", indicó.

Finalmente, prefirió "mirar el futuro" tras la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus. "Todo el mundo sabe que es una leyenda. Ha dado muchísimo y le tenemos un gran respeto, pero comienza una nueva era y cuando miro el vestuario veo que están los mejores del mundo y voy a disfrutar de la experiencia de jugar con ellos", zanjó.