Fútbol.- Dani Alves: "En este club no sirven las excusas, sólo sirve trabajar"

"Mourinho es muy inteligente, evita que las críticas afecten a su equipo"

BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Dani Alves ha considerado que el calendario no sirve de excusa en el club blaugrana, donde "sólo sirve trabajar", e indicó que ni beneficia ni perjudica a nadie, por lo que cree que las quejas sobre este asunto del entrenador del Real Madrid, José Mourinho, son una "táctica para desviar la atención".

"Nosotros jamás saldremos a quejarnos de nada, el calendario es el que hay y tenemos que apechugar con ello. Está hecho para todo el mundo y no pensando que irá mejor a unos que a otros. Pase lo que pase no nos quejaremos, en este club no sirven las excusas, sólo sirve trabajar lo mejor que se pueda", declaró en rueda de prensa.

Sobre las críticas al calendario del entrenador del Real Madrid, José Mourinho, aseguró que utiliza sus armas. "Cada uno es libre de pensar lo que quiera y de utilizar sus armas, si se queja él sabrá por qué. Que él siga a lo suyo y nosotros a lo nuestro", comentó.

"Creo que es muy inteligente e intenta distraer la atención que hay sobre su equipo y captarla para él, atrapando todos los disparos y que no lleguen a afectar al equipo. Cada uno hace lo mejor para él y lo más provechoso para su plantilla. No es un llorón, sólo utiliza sus armas", explicó sobre las quejas del técnico luso.

Por otro lado, sobre la distancia de siete puntos con el eterno rival, consideró que dado el momento de la temporada, todavía es "complicado" confiarse con la ventaja. "El Madrid dejará muy pocos puntos por el camino, aún sabiendo que fallará porque también es humano, sabemos que serán accidentes. Cada punto de ventaja que ampliemos será muchísimo mejor, para estar tranquilos sólo podemos ir sumando de tres en tres", analizó.

LA VICTORIA EN MALLORCA FUE UNA DEMOSTRACIÓN DE "CALIDAD DE PLANTILLA"

En otro orden de cosas, el lateral internacional con Brasil valoró la victoria ante el Mallorca (0-3), con las bajas de Valdés, Puyol y Xavi por lesión y la suya propia, por sanción, como una demostración de la "calidad de toda la plantilla", que permite confiar en el futuro.

"Nosotros nunca hemos dudado de la calidad de la plantilla. La temporada será grande o pequeña de acuerdo con lo que pueda hacer tu plantilla, no sólo un once. Cada uno aportará su granito cuando le toque, cosa que se agradece muchísimo. Cada jugador trata de hacer su trabajo para que las bajas se noten lo mínimo posible. Con el grupo que tenemos llegaremos muy lejos", declaró en rueda de prensa.

Por otro lado, avisó de la motivación con que les recibirá el Valencia en Mestalla, este miércoles. "Es un partido muy difícil fuera de casa. Esperamos estar al nivel de las circunstancias. Ellos estarán muy motivados, tras puntuar en San Mamés y tendrán la intención de hacer valer los tres puntos", analizó.