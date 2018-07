GESTHA advierte a Cristiano sobre "el momento" en que haya firmado con la 'Juve' a efectos fiscales en España

Publicado 13/07/2018 15:29:52 CET

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) advierte que el fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus "no alterará" los problemas del portugués con la Hacienda y le recuerda al delantero que es "determinante" saber cuándo se ha realizado el contrato con los 'bianconeri' por la posibilidad de que intente tributar por el Impuesto sobre la renta de no residentes y no por el IRPF que le correspondería.

"El fichaje de Ronaldo por la Juventus no alterará sus problemas con Hacienda, porque los abogados del jugador continuarán defendiéndolo en los tribunales españoles, y en su caso en el Tribunal Europeo de Justicia", apuntó José María Mollinedo, secretario general de GESTHA, en declaraciones facilitadas a Europa Press.

Este dejó claro que "tampoco se resiente el interés público porque al ir a Italia podría ser activada una orden de detención y entrega si resultase condenado por los delitos fiscales investigados o activarse el convenio de asistencia mutua judicial para hacer efectivo el pago de multas". "El pago del principal e intereses ha debido ser realizado ya hace meses, o al menos se habrá garantizado el pago", añadió.

De todos modos, Mollinedo recalcó que "lo que sí será determinante es el momento del contrato", ya que si este ha sido realizado en julio, el portugués seguirá siendo a los efectos "residente en España, resultando indiferente que desde el final de la Liga haya jugado con su selección el Mundial, y después de su eliminación haya permanecido de vacaciones fuera de España".

"Esta última parte sí puede ser controvertida porque es posible que el jugador trate de tributar por el Impuesto sobre la renta de no residentes, en vez de por el IRPF que le corresponde tributar desde 2015 (por eso hizo la complementaria con la declaración de 2014)", advirtió.