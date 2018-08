Simeone: "Controlamos el partido en todo momento"

Publicado 21/08/2018 0:39:10 CET

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, afirmó que tuvieron controlado el partido contra el Valencia "en todo momento", tras el empate (1-1) en Mestalla en la debut del reciente campeón de la Supercopa de Europa en LaLiga Santander.

"Los partidos contra el Valencia siempre tienen este perfil. Somos un espejo como equipo pero con matices diferentes y con características similares. Creo que llevamos muy bien el partido. Estuvo el partido controlado en todo momento, hasta en los instantes de más peligro como en los primeros 15 minutos, en los que pudimos resolver en algún contragolpe, sobre todo en esa jugada entre Correa y Costa que pudo ser el 0-2", comentó en rueda de prensa.

A su juicio, conforma avanzaba el partido cree que los dos equipos buscaron la victoria. "Estuvo abierto en el final y posiblemente con mucho desorden que no me gustó, sobre todo al final. Me quedo con el partido anterior, con el partido controlado y con las ideas muy claras de por dónde atacar. Y con un equipo que venía de un esfuerzo enorme tras 120 minutos respondió, una vez más, en un campo muy difícil", se felicitó.

Simeone dijo que se guiará por lo que le muestre el campo. "Está claro que no tengo ningún cerrojo en ningún sistema y con ningún futbolista. Simplemente, entendía que hoy con Lemar y Correa por fuera podíamos lastimar por fuera y con Koke y Saúl, al tener ellos dos delanteros de su presión de ocho teníamos buena posibilidad de transición en el medio. Tras el gol de ellos los dos equipos buscaron cambios más ofensivos y ya se vio un partido mucho más desordenado", comentó.

Asimismo, el técnico rojiblanco dio importancia al punto logrado en Mestalla. "La temporada pasada, cuando vinimos a jugar a Mestalla, ya dije a mis jugadores que el Valencia iba a pelear por las plazas importantes y no me equivoqué. Este año seguirá creciendo. Han incorporado a futbolistas con presencia ofensiva, con distintas características en mitad de cancha, tienen muy buen balón parado. Obviamente, sacar un punto de Mestalla no va a ser fácil. Nosotros intentamos llevarnos el partido y nos quedamos con un empate", resumió.