El drama de Carnoustie regresa al British

Publicado 18/07/2018 20:06:21 CET

Sergio García vuelve al escenario donde perdió The Open en 2007 El duro campo escocés pone en juego el tercer 'major' del año, con cuatro españoles y Tiger Woods

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 147 edición del Abierto Británico, The Open Championship, se disputa desde este jueves y hasta el domingo en el recorrido escocés de Carnoustie, un desafío que promete drama como parte de su tradición, como el que enfrentó el español Sergio García en 2007 y esa corbata que le desvió del triunfo en el hoyo 72.

Han pasado 11 años y, sobre todo, en la vitrinas del de Borriol está ya ese ansiado 'major', el Masters de Augusta de 2017, pero la sede esta semana del tercer 'Grand Slam' de la temporada guarda un puñado de angustias. Para el golf español se alargó la sequía por culpa de un 'putt' de algo más de dos metros que no quiso entrar.

Carnoustie acoge por octava vez el único 'grande' lejos de Estados Unidos y además de aquella edición de 2007, el 'playoff' fue necesario en las dos citas anteriores, en 1999 (Paul Lawrie) y 1975 (Tom Watson). Sergio no le guarda rencor a esta esquina escocesa, junto al mar del norte, a golpe de remo de Saint Andrews.

La 'Jarra de Clarete', que ganó por tercera y última vez Severiano Ballesteros hace 30 años, promete venderse cara. El cántabro anunció su retirada precisamente aquel 2007 en Carnoustie, donde esta semana se nota la sequía y reina el amarillo en su paisaje, seco, duro y con unas calles estrechas en las que se hace complicado calcular dónde acabará la bola. Será parte del dilema de esta semana, jugar fuerte y apostar por llegar a la bandera desde un 'rough' no del todo duro o controlar el segundo golpe.

Las estrategias serán tan dispares como las emociones. La paciencia que Sergio a recopilado en los últimos torneos, Alemania y sobre todo Francia, tendrá que acompañarla de juego. No valen medios golpes en Carnoustie si quiere optar a la victoria, saldar cuentas y terminar de reconducir una irregular temporada, tampoco salvada en los 'grandes' donde por primera vez lleva tres cortes fallados.

La representación española la forma junto a Jon Rahm, dispuesto a no dejarse nada en el hotel, tampoco su 'driver'. El vasco no cambiará su plan agresivo en el prestigioso golf links escocés, dispuesto a dar el golpe que él mismo se exige en los 'grandes'. Quien sí ha tocado, al menos su 'putt', es el español Rafael Cabrera Bello, desde el suplicio del US Open.

El canario se ha puesto las pilas para recuperar su juego y tratar de volver a la pelea que mantuvo el año pasado, cuarto en el 'British'. Además, Jorge Campillo debuta en un 'grande' con los deberes hechos de una gran temporada pero pensando ya en cosechar para la próxima. Otro español espera su opción, Adrián Otaegui, primer reserva del torneo en caso de que alguien se dé de baja.

El golf español buscará su sitio entre los mejores, con la flota estadounidense como gran obstáculo. Jordan Spieth defiende el título que logró en Royal Birkdale, con un hoyo 13 para el recuerdo el domingo que devolvió al juego desde el campo de prácticas, pero Tiger Woods vuelve a ser el gran reclamo. Tres años después regresa al Abierto Británico, bien físicamente y en juego.

El campeón de 14 'Grand Slam', tres en suelo británico, aún aspira a alcanzar los 18 de Jack Nicklaus. El número uno Dustin Johnson, Phil Mickelson, Rickie Fowler, Rory McIlroy, Tommy Fleetwood o Justin Rose son los ya clásicos favoritos de las casa de apuestas para triunfar en un campo con historia, como le gusta al British, nacido de Allan Robertson, cuya muerte inspiró The Open en 1860.