Pedrosa, un 'pequeño' gran campeón sin premio en MotoGP

El piloto español Dani Pedrosa Ramal, nacido en Sabadell el 29 de septiembre de 1985, ha optado por poner el punto final a su carrera en el Mundial de Motociclismo después de ser hasta la fecha una de las estrellas del universo MotoGP, un pequeño gran campeón de apenas 1,60 metros de altura y 51 kilos que se va con tres títulos aunque ninguno de ellos en la categoría reina.

Pedrosa, con trece campañas en MotoGP y siempre de la mano del Repsol Honda y HRC, dejará un hueco difícil de llenar en el Mundial pues se va el tercer piloto con más carreras en su haber, sólo por detrás de los italianos Valentino Rossi y Loris Capirossi (también retirado), y como el tercer español con más victorias en MotoGP, 31 de momento y sólo superado por Marc Márquez y Jorge Lorenzo, además de ser un candidato fijo, aunque eterno, al título.

El infortunio, en forma de incontables lesiones y caídas inoportunas, se ha cebado con el piloto de Castellar del Vallès, que acumula un total de 54 triunfos sumando las tres categorías y que se proclamó campeón de 125cc en 2003, en su tercer año en el Mundial y donde dejó adelantamientos increíbles que ya hablaban de su capacidad, y dos veces campeón de 250cc, en 2004 y 2005, enlazando tres coronas que le valieron para dar el salto a MotoGP.

Desde la temporada 2002 siempre ha ganado por lo menos una carrera, lo que confirma su calidad. Así, en MotoGP y a lo largo de 12 Mundiales, siempre ha conseguido subir a lo más alto del podio y, de hecho, es junto a Jorge Lorenzo --quien será su relevo en Repsol Honda a partir de 2019 y con el que vivió polémicas en sus primeros años que parecieron quedar zanjadas cuando Don Juan Carlos les obligó a darse la mano en el podio del Gran Premio de España de 2008-- el segundo piloto con más podios en la categoría reina, por detrás del nueve veces campeón del mundo Valentino Rossi.

Números y datos de absoluto campeón que, no obstante, no lo es tal en MotoGP ya que sus tres Mundiales consecutivos fueron entre 125cc y 250cc y no tuvieron continuidad en la elite. Sus seguidores todavía no entienden lo sucedido en 2012, cuando el catalán fue el piloto que más carreras ganó, hasta siete Grandes Premios, y subió al podio en 16 de las 18 carreras, pero terminó segundo en el campeonato a 18 puntos del campeón Jorge Lorenzo.

También podría haber sido serio aspirante un año después, justo el del salto de Marc Márquez a la categoría 'reina'. Una caída en Sachsenring, donde había ganado los tres últimos años, le impidió correr y su compañero lo aprovechó para tomar el mando. Dañado en la clavícula, forzó para estar en Laguna Seca siete días después, pero el de Cervera ganó cuatro carreras seguidas y le cerró la puerta. Ya no pudo estar más en la pelea.

Su debut en la categoría reina en 2006 fue bueno, logrando dos victorias --en China y Gran Bretaña-- y cuatro 'pole position' para ser el mejor 'rookie' del momento, y desde entonces siempre fue un piloto destacado, querido por afición e incluso rivales, limpio en sus acciones y de poco gusto por la riña pese a alguna excepción.

Gran desarrollador de motos, alabado en ese sentido por sus compañeros, siempre tuvo pericia para sacar el máximo potencial de sus monturas y llegar a ser el séptimo piloto más laureado de la historia en cuanto a carreras ganadas, empatado hasta el momento con otra leyenda como el australiano Michael Doohan.

En la que será su última presencia en el Mundial, pese a que se había hablado de la posibilidad de seguir en 2019 con un potente equipo satélite de Yamaha o incluso de ir a un satélite de Honda de la mano de Emili Alzamora, Pedrosa perseguirá un triunfo en un Gran Premio que le permita alargar su racha de años seguidos ganando una carrera y celebrar, de la mejor manera, su adiós a Honda y MotoGP.