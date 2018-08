Carro: "A pesar de estar contento, tenía que haber estado un pelín más delante"

Publicado 09/08/2018 22:37:08 CET

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Fernando Carro explicó que está "muy contento", pero que "se equivocó" y le ha impedido estar "un pelín más delante" después de conseguir la medalla de plata que le convierte en subcampeón de Europa de los 3.000 m obstáculos.

"Estoy muy contento. Es un momento y en un escenario maravilloso, irrepetible. Creo que debo agradecérselo a muchísimas personas, pero a pesar de estar contento, tenía que haber estado un pelín más delante. Me he equivocado porque he dejado que el italiano (Yohanes Chiappinelli) tomara la iniciativa", argumentó en declaraciones a Teledeporte.

El madrileño entrenado por Arturo Martín completó un registro de 8:34.16, mejor tiempo personal, a poco más de tres segundos del ganador de la prueba, el francés Mahiedine Mekhissi-Benabbad (8:31.66). Así analizaba la carrera Fernando Carro en el estadio Olímpico de Berlín.

"Cuando el italiano ha pasado a Mekhissi, sabía que yo tenía que estar detrás de él. He dudado y dejado al italiano entre medias que creo que no va a romper la carrera. Sin embargo, el cambio del francés ha sido muy rápido en el 650 y cuando he querido salir ya me sacaba cuatro metros que eran muy difíciles de recuperar", radiografió.

Carro añadió también un análisis de cómo fue la llega a meta. "He pasado el 400 sabiendo que era muy viable que iba a ser subcampeón de Europa. He querido tener la iniciativa a falta de 300m de recuperar esos cuatro metros. Yo soy rápido, pero él también lo es", explicó.

El corredor, que dedicó la plata a sus amigos y familiares, reconoce que sabía "que podía ganar la carrera" y de ahí la presión que tenía. "He hablado antes con mi entrenador y le he preguntado '¿qué hago aquí?, quiero estar en mi casa tranquilo'. Aunque fuera oscura la noche iba a llegar el día", comentó el subcampeón de Europa.