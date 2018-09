Bruguera: "Los franceses tienen el equipo más fuerte que hay en la Davis"

Publicado 13/09/2018 20:49:16 CET

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El capitán español de la Copa Davis, Sergi Bruguera, afirmó que "los franceses tienen el equipo más fuerte" de la competición antes de enfrentarse a ellos en Lille, además de lamentar la ausencia de Rafa Nadal para afrontar las semifinales que dan comienzo este viernes.

"Jugar fuera de casa siempre es mejor para el equipo local, no sólo por el público, sino por poder escoger la superficie que más te conviene. En este caso, ellos han escogido la que más les conviene y con todo el público a su favor, que van a ser unos 27.000. A esto se suma que los franceses tienen el equipo más fuerte que hay en la Davis, ya que, de los últimos cuatro años, han jugado tres finales y son los campeones actuales", dijo Bruguera en declaraciones a Mapfre, patrocinador de la Real Federación Española de Tenis (RFET).

"No soy de pensar en la siguiente ronda, sólo pienso en la que me toca y ahora me tocan las semifinales". "Estoy muy contento de estar en semifinales, y con mucha ilusión de competir y hacerlo lo mejor posible para, ojalá, estar en la final", añadió el exjugador barcelonés, de 47 años, que elogió al conjunto francés formado por Benoit Paire, Lucas Pouille, Julien Benneteau y Nicolas Mahut.

Preguntado por la lesión de Nadal, el capitán de 'La Armada' no escondió su decepción. "Es un golpe durísimo para nuestro equipo. Rafa es el número uno del mundo y posiblemente el mejor jugador de la historia de Copa Davis, pero bueno, nosotros tenemos muy buen equipo también y tenemos que tratar de ser lo más competitivos posible", indicó.

"Confío mucho en los jugadores que tengo, tanto en Pablo Carreño, como en Roberto Bautista, como en Albert Ramos para jugar los individuales y cualquiera de ellos lo hará muy bien", dijo Bruguera, que reconoció la dificultad que ha tenido, pese a la baja de Nadal, para confeccionar el equipo.

"Esto es lo que peor llevo, lo que menos me gusta de todo, porque los conozco a todos, me llevo muy bien con ellos y tener que hacer el equipo y dejar a jugadores fuera --porque por suerte los tenemos muy buenos--, es difícil. Dejar fuera a los jugadores que podrían jugar perfectamente, eso es duro, pero son cinco. Esto es lo que menos me gusta, lo que más angustia me da", admitió.

Por último, en relación al nuevo formato de la competición, el capitán español dijo que le "gusta". "Jugarán por países, yo creo que será como la cita del mundial de fútbol que durante esa semana, es muy intensa y que todo el mundo va a verlo. Además, permite que puedan competir todos con más facilidad porque con el actual formato de Copa Davis se hace imposible para algunos tenistas jugarla", sentenció.