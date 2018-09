Carla Suárez: "Estoy mentalizada para los cuartos, no tengo un tope"

Publicado 05/09/2018 11:23:37 CET

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Carla Suárez, trigésima cabeza de serie, afronta "mentalizada" el cruce de cuartos de final de este jueves contra la estadounidense Madison Keys en el US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, en el que buscará clasificarse por vez primera para una semifinal de un 'grande'.

"Keys es una jugadora que me hace mucho daño, pero mi estilo de juego le hace también daño. Debo ser lo más sólida posible, que los puntos se alarguen y seguir sacando así, que me está dando mucho premio. Es la jugadora local, hizo final aquí y será un partido duro", manifestó en una entrevista para 'Eurosport'.

La jugadora grancanaria tendrá un complicado pase hacia las semifinales ante una rival, Keys, decimocuarta favorita en Nueva York, que le ha ganado en las tres ocasiones en las que se han enfrentado, la última en pista de cemento en los octavos de final de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Suárez cayó en tres sets por 6-3, 3-6 y 6-3.

Además, ha perdido en las siete ocasiones en las que ha jugado los cuartos de final de un 'grande'. "Estoy mentalizada. Al final es una espinita que tengo clavada, pero mañana no voy a entrar pensando en esas cosas. Si merezco ganar, ganaré y, si ella es mejor, lo hará ella. No quiere decir que Carla tiene un 'tope'. Estoy muy mentalizada y ojalá que las cosas salgan bien", añadió.

Respecto al triunfo frente a María Sharapova en el día de su trigésimo cumpleaños, dijo que nunca había ganado en la pista central de Flushing Meadows. "Tenía ganas de poder lograr una victoria así y más aún en el día de mi cumpleaños, que, obviamente, es un día especial. Tener que irme a dormir con una derrota no hubiese sido nada agradable", recordó sobre una pista en la que debutó, "con muchos nervios y pánico" contra Serena Williams.

A su juicio, la mentalidad con la que afrontó el partido fue "la idónea de principio a fin". "Aunque también me di cuenta de que ella no se encontraba cómoda y que sufría con su saque. Son cosas que te van dando aire y te hace coger más confianza. Era una victoria más, pero no era la final. El torneo continúa, tienes que saber que tienes trabajo por delante", indicó sobtre sus sensaciones al final del partido frente a la jugadora rusa.