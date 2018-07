Ferrer: "Soy positivo porque he empezado la temporada ganando mucho"

Actualizado 26/01/2015 14:23:49 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista español David Ferrer ha asegurado tras caer en los octavos de final del Abierto de Australia ante el japonés Kei Nishikori, que es "positivo" debido a que ha empezado la temporada ganando "muchos partidos", reconociendo que su rival "fue mejor" en la pista, y que tras su eliminación le "gustaría descansar" antes de volver a la actividad en Sudamérica.

"No me sentí cómodo porque Kei fue mejor. De todas formas soy positivo, he empezado la temporada ganando muchos partidos. He ganado en Doha y aquí he jugado cuatro rondas. Me gustaría descansar. Tengo dos o tres semanas para estar en casa y estar listo para América del Sur", declaró Ferrer tras caer en Melbourne Park.

Además, preguntado por su percance en una uña del pie derecho, Ferrer afirmó que no le "afecta para nada" en su juego, e insistió en la superioridad de Nishikori, sobre el que añadió que "probablemente ha hecho su mejor partido" contra él.

El de Jávea se refirió a las opciones del asiático en el torneo. "Hay muchos grandes jugadores, como Rafa Nadal o Djokovic. Por supuesto, tendrá una oportunidad de estar en las semifinales, pero tiene que jugar con Stan Wawrinka. Nunca se sabe, ahora todos los partidos están reñidos", señaló.

Sobre la mejoría de Nishikori respecto a su último duelo en las 'ATP World Tour Finals', Ferrer apeló a que se cuestionase al japonés sobre ello y recordando que "cada partido es diferente". Finalmente, acerca de su frustración en el segundo set, reconoció que "estaba furioso en ese momento". "Pero no es nada especial", zanjó.