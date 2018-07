Nadal: "Haber jugado grandes partidos en Wimbledon me reconforta"

Actualizado 14/07/2018 19:54:14 CET

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal ha afirmado este sábado que haber jugado "grandes partidos" en esta edición del torneo de Wimbledon, en la que ha llegado hasta las semifinales, le "reconforta" tras haber vuelto a la primera plana del circuito una vez superados sus últimos problemas físicos.

"Haber llegado a semifinales y haber jugado grandes partidos, especialmente el de Del Potro, me reconforta. Hoy jugué a gran nivel, aunque perdí una buena oportunidad de ganar un título importante en mi carrera", reflexionó Nadal en la rueda de prensa posterior a su derrota ante el serbio Novak Djokovic en cinco sets.

"Djokovic vuelve a tener un nivel de primer orden. Está en la final de Wimbledon. Uno no puede estar en ese partido si no juega a gran nivel. Es la final de un 'Grand Slam'; no hay que buscar mucho más allá", comentó el balear después de perder por 6-4, 3-6, 7-6(9), 3-6 y 10-8.

Nadal recordó que ha sido su "segunda derrota del año en un partido completo tras muchos encuentros disputados", con un balance de 35-2 en 2018. "No es sencillo regresar tras una lesión y tener estos resultados. Creo que he hecho un buen trabajo y estoy orgulloso de mí mismo", añadió.

"Ha sido un magnífico partido de ambos. No estoy feliz por el resultado final, pero sí por haber formado parte del encuentro. Tener grandes jugadores enfrente te hace mejorar tu nivel de juego y tus deseos de progresar", aseguró el tenista de Manacor.

"ANTE UNO DE LOS MEJORES DE LA HISTORIA"

"El mayor desafío es haber jugado ante uno de los mejores jugadores de la historia, e imagino que para él el reto habrá sido parecido. Nos tenemos un respeto muy alto porque hemos jugado muchas veces en los mayores escenarios de nuestro deporte. Hemos compartido grandes momentos en pista. Y hoy fue otra batalla que quedará ahí", indicó.

Asimismo, el manacorí admitió haber disputado "un gran partido" pese a la derrota. "No tenía mucho más dentro de mí. Di lo mejor de mí, y eso es todo. Es justo decir que ha sido un gran partido y él me ha batido. Buen trabajo por su parte; eso es todo, eso es el deporte", resumió.

"En este tipo de partidos entre grandes jugadores, si ambos tienen un buen nivel, cualquier cosa puede suceder. Hoy ganó Novak y le doy la enhorabuena. Los dos lo merecíamos. Es lo que dije tras los cuartos de final ante Del Potro, y es lo que pienso hoy", insistió Nadal.

Por último, el mallorquín analizó su estilo de juego. "Golpeé un gran revés cruzado. Decidí jugar más hacia dentro. Funcionó muy bien un montón de veces, golpeando reveses y yendo a la red", señaló. "Él hizo grandes 'passings'. Si él hubiera perdido, estaríamos hablando aquí de lo valiente que yo he sido al subir a la red", concluyó el tenista español.