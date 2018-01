La CNMV advirtió de 53 'chiringuitos financieros' en España durante 2017

Publicado 05/01/2018 11:00:57 CET

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) emitió durante 2017 un total de 53 advertencias de entidades no registradas y que, por tanto, no están autorizadas para ofrecer servicios de inversión en España, conocidas como 'chiringuitos financieros'.

Mayo fue el mes en el que más alertas realizó el supervisor de los mercados, un total de 9, mientras que en agosto no se emitieron advertencias de entidades no registradas en la CNMV.

A estas hay que sumar las advertencias emitidas por los homólogos europeos del supervisor. Durante el pasado año, se produjeron unas 418 alertas procedentes de los supervisores de Reino Unido --Financial Conduct Authority--, Italia --Commissione Nazionale per le Società e la Borsa--, Malta --Malta Financial Services Authority--, Francia --Autorité des Marchés Financiers-- y Luxemburgo --Commission de Surveillance du Secteur Financier--, entre otros.