Sebastián Albella ganó más de 12.000 euros al mes como presidente de la CNMV en 2017

Publicado 11/09/2018 12:05:39 CET

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sebastián Albella recibió una retribución salarial de 154.328,4 euros anuales como presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en 2017, lo que supone más de 12.000 euros mensuales, según se desprende de las cuentas anuales del organismo supervisor, documento hecho público este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Asimismo, el sueldo de la vicepresidenta de la CNMV, Ana María Martínez-Pina García, ascendió a 152.326,16 euros anuales, mientras que Juan Manuel Santos-Suárez Márquez, Beatriz Gloria Viana Miguel y Ángel Benito Benito, como miembros del consejo, percibieron 132.209,98 euros.

Los dos miembros natos del consejo, la ex secretaria general del Tesoro y Política Financiera, Emma Navarro Aguilera, y el ex subgobernador del Banco de España, Javier Alonso Ruiz-Ojeda, no recibieron retribución alguna con cargo a la CNMV.

Por otro lado, el emolumento percibido por los directores generales fue de 546.612,89 euros, mientras que los directores de departamento recibieron 587.303,57 euros. Estas cifras incluyen las retribuciones en especie e indemnizaciones. También se ha abonado la cantidad de 11.809,99 euros brutos en concepto de liquidación por los ceses producidos en los puestos directivos durante 2017.

En total, el supervisor de los mercados españoles destinó 29,7 millones de euros el año pasado a gastos de personal, que incluye sueldos y salarios, así como cargas sociales, un 5,8% más que en el ejercicio precedente.

MÁS MUJERES QUE HOMBRES EN PLANTILLA

La plantilla de la CNMV contaba con un total de 422 empleados a 31 de diciembre de 2017, distribuidos en 237 mujeres y 185 hombres. La categoría en la que la mujer contaba con mayor representación era en la de técnica, con 109 puestos, frente a los 84 que ocupaban los hombres.

Entre los miembros ejecutivos del consejo habían 3 hombres y 2 mujeres, al tiempo que contaba con 5 hombres directivos y 3 mujeres con la misma condición.

En la categoría de predirectivos se situaban en igualdad de condiciones, con 73 hombres y mujeres, al igual que entre administrativos y servicios, donde habían contratadas 16 personas de cada sexo. Además, el organismo supervisor contaba con 34 mujeres como jefas de administración en 2017 y 4 hombres ocupando el mismo cargo.

La CNMV obtuvo un resultado neto de 20,74 millones de euros al cierre del ejercicio 2017, lo que supone un 1,2% más que en el ejercicio anterior, cuando logró unas ganancias de 20,49 millones de euros. Los ingresos totales, por su parte, ascendieron a 61,77 millones de euros, un 31% más.