CSIF saldrá a la calle desde el próximo 31 de enero para pedir la mejora salarial de los funcionarios

Publicado 24/01/2018 11:35:02 CET

Las movilizaciones culminarán con una "gran" manifestación" el próximo 24 de febrero en Madrid

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, ha anunciado este miércoles una campaña de concentraciones para pedir una mejora de la subida salarial y de las condiciones laborales de los empleados públicos, que arrancará el próximo 31 de enero por toda España y que culminará en "una gran manifestación" el próximo 24 de febrero en Madrid.

En concreto, a finales de enero, la organización sindical se concentrará delante de las subdelegaciones del Gobierno de toda España y en Nuevos Ministerios en Madrid. El objetivo de esta iniciativa es pedir la recuperación del poder adquisitivo del conjunto de empleados públicos y la equiparación salarial de la Administración General del Estado con las administraciones autonómicas.

Esta campaña finalizará en una gran manifestación en Madrid, que concluirá ante el Ministerio de Hacienda y Función Pública, por la "insuficiente" oferta salarial que plantea el Gobierno, de hasta 8% para los próximos tres años pero condicionada al crecimiento del PIB y a la reducción del déficit. Para esta cita, CSIF espera contar con la participación de las organizaciones sindicales CC.OO. y UGT y con la de otras organizaciones sectoriales.

En un encuentro con los medios de comunicación, Borra ha recalcado que ven difícil que los empleados públicos no vayan a perder poder adquisitivo en los próximos años, pese a la subida que plantea el Gobierno, por lo que ha instado a todos los funcionarios a que acudan a estas manifestaciones, y ha afirmado que "están en conversaciones" con otras organizaciones sindicales para llevar a cabo otra serie de actos.

"Nos preocupan las plantillas y la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos y, sobre todo, la necesidad de avanzar para situar a la Administración Pública en el siglo XXI", ha apostillado el presidente de CSIF, que también ha señalado que si el Gobierno no mueve ficha y la oferta salarial no tiene mejoras, las organizaciones sindicales se tendrán que sentar y "no descartar ninguna actuación".

"ES HORA DE PASAR A LOS HECHOS CONCRETOS"

CSIF mantuvo un encuentro este martes con el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, con el objetivo de reactivar la negociación salarial de los empleados públicos, interrumpida el pasado mes de septiembre. Pese a valorar la voluntad de Hacienda, Borra cree que es "la hora de pasar de los gestos y las buenas palabras a los hechos concretos".

Hacienda retomó la propuesta realizada el pasado verano de subir los salarios un 5,25% en tres años --1,5% en 2018, un 1,75% en 2019 y un 2% en 2020--, que podría elevarse hasta el 8% si se cumplen los objetivos de crecimiento económico y reducción de déficit.

Durante la reunión, CSIF trasladó a Hacienda que los empleados públicos de la Administración General del Estado reclaman una equiparación salarial con las demás administraciones, para lo que propuso incluir fondos adicionales en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Además, respecto a la oferta de empleo público, reclamó eliminar la tasa de reposición en la Administración General del Estado.

En concreto, el sindicato pide 600 millones de euros de fondos adicionales en los PGE de 2018 repartidos en tres ejercicios "para conseguir que las retribuciones de los empleados públicos suban". El sindicato también hizo hincapié en la necesidad de incluir a todos los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) en el plan de equiparación salarial para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

De hecho, en esta línea Borra ha insistido en que hay unos 200.000 empleados públicos en la AGE con salarios inferiores a los que se cobran de media en las otras administraciones públicas.

Además, Borra ha afirmado que también pusieron sobre la mesa la gran preocupación que tienen por la situación de la plantilla de la AGE, ya que se ha pasado de tener más de 240.000 empleados públicos en 2010 a escasamente superar los 200.000 en la actualidad. "La plantilla está extraordinariamente envejecida, o tomamos medidas de choque o nos vamos a encontrar con que no hay empleados públicos en la Administración General del Estado", ha subrayado Borra.

Según el sindicato, Montoro sí se mostró abierto a discutir cuestiones como la jornada laboral de 35 horas o la eliminación de los descuentos por incapacidad temporal en las nómicas de los funcionarios.

Esta semana, el ministro de Hacienda y Función Pública afirmó que los salarios públicos subirían "de cualquier manera" en 2018 y que lo harían más que en 2017 aunque no hubiese Presupuestos este año, un supuesto en el que mejorarían más del 1%. Según CSIF, Montoro aseguró que si no hay Presupuestos, se garantizará la subida salarial de los funcionarios vía decreto.