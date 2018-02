Atlantia se asegura financiación para mejorar su OPA sobre Abertis

Publicado 09/02/2018 16:41:13 CET

Para ofrecer más de 19 euros por acción y completamente en efectivo

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Atlantia tiene ya cerrada la financiación para poder mejorar la OPA formulada por Abertis, actualmente valorada en 16.341 millones de euros, que compite con la lanzada por ACS por 18.600 millones, según confirmaron a Europa Press en fuentes del sector.

En virtud del acuerdo con sus bancos, la compañía italiana podría ofrecer un precio superior a los 19 euros por acción y realizar toda su oferta en metálico, en vez de plantear el 20% de la operación mediante el canje de acciones como hace actualmente, tal como adelantó Reuters.

La compañía italiana ya avanzó su intención de mejorar su OPA por Abertis el mismo día que ACS lanzó su oferta competidora, el 18 de octubre de 2017.

No obstante, desde entonces, el grupo participado por la familia Benetton siempre mantuvo que no concretaría e informaría de dicha mejora hasta que no se diera la circunstancia para ello dentro del proceso formal de OPAs.

En este sentido, la posibilidad de plantear mejoras se abrirá cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apruebe la OPA de ACS, 'luz verde' que el mercado considera inminente.

En ese momento, el supervisor abrirá el plazo de aceptación de las dos propuestas, y también se abrirá la puerta a dichas mejoras.

De hecho, Atlantia tiene convocada una junta extraordinaria de accionistas para el próximo 21 de febrero en la que plantea extender el plazo con que cuenta para realizar la ampliación de capital vinculada a la OPA y analizar dichos cambios sobre la misma.

CAIXABANK, ENTRE SUS BANCOS FINANCIADORES.

Atlantia tiene suscrito, desde el momento que planteó su OPA original en junio de 2017, un acuerdo de financiación con unos 25 bancos para costear la operación, entre los que figuran los españoles CaixaBank, actual socio de referencia de Abertis, además de Santander y BBVA.

Este sindicato de bancos ofreció entonces a la italiana financiación por 14.700 millones de euros, estructurada en distintos tramos y con plazos de vencimiento de entre 18 meses y cinco años.

Entre el resto de entidades que participan en el mismo figuran Bank of Tokyo y Sumimoto Mitsui Banking Corporation, RBS, Bank of America, Crédit Agricole e ING.

La actual OPA de Atlantia ofrece 16,50 euros por cada título de Abertis y cubrir el 20% de la operación mediante un intercambio de acciones. De su lado, en su oferta, ACS plantea 18,76 euros por título, y también un canje de acciones para un máximo del 20% del capital.

No obstante, la cotización de Abertis, que viene encadenando máximo históricos desde que comenzó la 'batalla' de OPAs, ha sobrepasado ya los dos precios. En la actualidad, el grupo de autopistas cotiza en el entorno de los 19,50 euros por acción.