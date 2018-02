Cuatro hospitalizados tras la explosión que ha destruido un edificio en Leicester, Reino Unido

Actualizado 26/02/2018 0:03:24 CET

El Servicio de Ambulancias de Midlands Oriental ha informado de que cuatro personas han sido hospitalizadas en la Enfermería Real de Leicester como consecuencia de la explosión que ha destruido un edificio de dos plantas que albergaba un comercio de ultramarinos y una vivienda. Los cuatro heridos están en estado crítico.

"Las personas afectadas cuya vida no corra peligro deben visitar un centro de salud", ha informado un portavoz del Servicio de Ambulancias en declaraciones al periódico 'Leicester Mercury'.

La Policía ha descartado ya que la explosión fuera provocada por un atentado. "La causa de la explosión será investigada por la Policía, el Departamento de Bomberos y el Servicio de Incendios y rescate", ha explicado la Policía de Leciester. "Pedimos a los medios de comunicación y a la población que no especule sobre las circunstancias del incidente, ya que en este momento no hay indicios de que se trate un incidente terrorista", ha añadido.

Un total de 60 viviendas han sido evacuadas y se han cortado las calles aledañas, ha explicado una portavoz de los Bomberos. "Es una operación de búsqueda y rescate en este momento. Se desconoce si hay más heridos o personas atrapadas", ha apuntado.

La primera imagen del siniestro muestra un importante incendio y un edificio totalmente derrumbado entre otras dos edificaciones.

La Policía ha informado de un "incidente importante" ocurrido en torno a las 19.00 horas en la calle Hinckley de esta ciudad del centro de Inglaterra, según informa la televisión Sky News.

