Un caza estadounidense se estrella en el estado de Nevada durante un entrenamiento de rutina

Actualizado 05/04/2018 7:48:36 CET

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un caza F-16 de la Fuerza Aérea estadounidense de la Base Aérea Nellis se ha estrellado este miércoles en Nevada alrededor de las 10.30 hora local durante una operación de entrenamiento de rutina en el Campo de Pruebas y Entrenamiento de Nevada, según ha informado la Fuerza Aérea.

Hasta el momento se desconoce el estado del piloto, pero los servicios de emergencia se encuentran en el lugar del incidente, según ha recogido ABC News.

Se trata del tercer incidente de aviación del Ejército de Estados Unidos en los últimos dos días. Un avión de la Infantería del Cuerpo de Marines se estrelló este martes poco después de despegar cerca de una pista de aterrizaje en Yibuti. El AV-8B II se precipitó al vacío y el piloto consiguió eyectarse.

Otro helicóptero del Cuerpo de Marines estadounidense se estrelló en el sur del estado de California cerca de la frontera con México y los cuatro miembros de la tripulación se dieron por muertos a la espera de una identificación positiva.

