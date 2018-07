Aguado espeta a Garrido que no puede llamar "psicópatas" a denunciantes de corrupción y éste le acusa de "oportunismo"

Publicado 21/06/2018 10:57:24 CET

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha espetado al presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, que no puede llamar "psicópatas" a los denunciantes de corrupción y éste le ha acusado de tener un máster en "oportunismo".

En la sesión de control, Aguado ha recordado que, cuando nadie creía a la expresidenta regional Cristina Cifuentes, Garrido en su papel de "fiel escudero", embarró "el terreno" acusando al profesor Salvador Perelló, supuesto filtrador de la información del caso, de "psicópata".

Se trata, según el portavoz de Ciudadanos, de unas declaraciones que afectan a la Comunidad en tanto que Garrido es ahora el presidente regional, aunque sea "interino, por unos meses". Además, le ha afeado que tres meses después de que estallase la polémica del caso máster, que supuso una crisis de "credibilidad" a las universidades, el dirigente en lugar de tomar medidas y proteger a las personas que denuncian la corrupción los llame "psicópatas".

"Desde la Comunidad se insulta y se protege a los que presuntamente se han beneficiado de ellas", ha criticado, al tiempo en el que ha indicado que si él fuera presidente pediría disculpas al profesor y a los miles de estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), pondría en marcha la comisión de investigación para saber qué ha pasado y pediría explicaciones al consejero de Educación, Rafael Van Grieken. Mientras que, según Aguado, Garrido ha hecho todo lo contrario.

En este sentido, le ha pedido que "no se confunda de enemigo", ya que estos no son los que destapan las tramas de corrupción sino los que se benefician de ella. "No se olvide mientras esté sentado en ese sillón", le ha espetado.

"NO AFECTA AL GOBIERNO"

Por su parte, Garrido ha sostenido que el portavoz de Ciudadanos no ha ofrecido su mejor versión en la intervención "ni en lo político ni en lo personal" porque "utiliza la oportunidad que le da ser diputado en la Asamblea para ejercer oportunismo", en el que según él tiene "un auténtico máster", y en lo personal porque formula una pregunta de asuntos personales.

"Es como si le pregunto a usted si le afecta no tener la seguridad de ser el candidato de su partido a la hora de formular preguntas tan improcedentes como ésta ¿le afecta?", ha espetado. Garrido ha incidido en que el asunto sobre Perrelló no afecta "en modo alguno" al Gobierno.

Y es que, el presidente madrileño considera que la pregunta la ha planteado consecuencia de "los revolcones parlamentarios" que se llevó en el pasado Pleno. Por ello le ha instado a que no se vaya "con esas cosas dentro" y se tomen "una coca-cola y tan amigos". "No se quede con ese 'run run', con esas preguntas tan absurdas", le ha dicho.

Además, cree que también responde a que el resto de grupos políticos se han negado a anticipar un pleno monográfico sobre universidades con el que Aguado ha estado "como el don erre que erre". Garrido ha recordado que la Cámara regional "trata de los intereses generales" y no de los de Ciudadanos.

Así, el dirigente autonómico ha sostenido que él, como todo el mundo, habrá tenido "aciertos y errores" porque es "humano" y ha incidido en que estas declaraciones forman parte de su última etapa como portavoz. "Mi forma de trabajar está basada en la profesionalidad y la lealtad hacia la persona responsable de los nombramientos", ha concluido.