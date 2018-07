Cs mantiene el acuerdo de investidura y está abierto a reuniones pero será "duro" en su labor fiscalizadora

Actualizado 29/06/2017 15:49:17 CET

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos mantendrá el acuerdo de investidura con el Gobierno de Cristina Cifuentes y está abierto a celebrar más reuniones de seguimiento con el Ejecutivo autonómico pese al encuentro fallido de este jueves, pero seguirá siendo "duro" en su labor fiscalizadora como oposición, han informado a Europa Press fuentes de la formación naranja.

Este jueves estaba prevista una reunión de seguimiento del acuerdo de investidura que firmaron PP y Cs en junio de 2015 y que permitió que el Grupo Popular contará con mayoría en la Asamblea para poder conformar gobierno.

Sin embargo, ha resultado fallida, ya que cuando han llegado a la Puerta del Sol el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, y su adjunto César Zafra, el consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, y el de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada, les han comunicado que Cifuentes no iba a asistir por encontrarse en la toma de posesión del nuevo rector de la Universidad Autónoma (UAM).

Los populares han querido celebrar la reunión, pero los diputados naranjas han optado por no hacerlo porque no estaba la persona con la que habían quedado. Y es que, aseguran desde Cs, que Cifuentes ha asistido a las tres reuniones de seguimiento anteriores que se han celebrado y que no les habían avisado de que no iba a asistir a ésta.

Según la formación naranja, no es un problema de la presencia o no de Cifuentes, sino de que no se avise de esta ausencia cuando es una cita que estaba prevista y acordada hace tiempo y se habían barajado varias fechas.

Al margen de este enfado, Ciudadanos no tiene previsto romper el pacto de investidura por lo sucedido hoy, ya que a pesar de que la ausencia de Cifuentes no ha sentado bien no lo ven motivo suficiente para romper el acuerdo, que es algo "serio".

Por tanto, Ciudadanos seguirá permitiendo con sus 17 diputados que el PP gobierne en la Comunidad de Madrid y también acudirá a las reuniones de seguimiento que se acuerden entre ambas formaciones. No obstante, advierten de que seguirán siendo "duros" a la hora de fiscalizar la actuación del Ejecutivo autonómico desde la oposición.