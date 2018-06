Gran afluencia y división de opiniones en la primera mitad del referéndum sobre el preacuerdo de Policía Municipal

Publicado 22/06/2018 13:44:32 CET

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las primeras seis horas de votaciones del referéndum sobre el preacuerdo de varios sindicatos con el Ayuntamiento de Madrid sobre el nuevo convenio de Policía Municipal de Madrid han transcurrido con una gran afluencia de participantes y con división de opiniones sobre el proceso y el sentido de voto, según han informado a Europa Press distintas fuentes sindicales.

La semana pasada el Ayuntamiento de Madrid alcanzó un preacuerdo con los sindicatos CC.OO, UGT y UPM, tres de los cinco presentes en la Policía Municipal, tras meses de negociación alrededor del convenio colectivo. En cambio, otros sindicatos como el mayoritario CPPM, CSIT-Unión Profesional y la Asociación de Policía Municipal Unificada se mostraron en contra.

El preacuerdo supone una subida salarial (400 euros más anuales y un complemento de 140 euros al mes por incremento de productividad y disponibilidad) y mejoras en los horarios (Los agentes en turno de mañana realizarán diez días menos al año de servicio en las calles, 16 días menos en el caso de los de tarde y 84 horas al de noche aunque estos últimos sumen tres jornadas más).

También hay mejora salarial en los eventos a cubrir y será un "aumento significativo", señaló el concejal delegado de Seguridad, Javier Barbero.

El referéndum, organizado por los sindicatos firmantes, empezó a las 7 horas y terminará a las 19 horas de forma ininterrumpida. Están llamados a las urnas puestas en la sede de la Jefatura de la Policía Municipal los 6.200 agentes del Cuerpo.

Entre las instrucciones que han dado señalan que el voto tiene que ser presencial y no se permitirá el voto delegado. La Dirección de Policía Municipal tiene que facilitar además la asistencia a los agentes que estén prestando servicio durante el proceso. Los auxiliares de policía votarán en una mesa específica.

Según ha detallado a Europa Press el representante de CCOO en la Policía Municipal, a las 13 horas habían votado ya 2.250 agentes, una participación "que no se esperaban". De hecho, durante varias horas la cola de agentes a la espera de votar llegaba hasta casi la calle.

Además, ha destacado que la jornada está transcurriendo "tranquila, con normalidad y sin ningún tipo de alteración relevante". "Estamos bastante satisfechos de haber podido dar voz a la plantilla directamente. Es un referéndum histórico y por lo tanto estamos muy orgullosos", ha añadido.

Por su parte, el portavoz de CSIT-UP en el Cuerpo, José Francisco Horcajo, ha afirmado, en declaraciones a Europa Press, que en un primer momento lo permitieron el pase como observadores a los sindicatos contrarios al preacuerdo, aunque luego sí. También se ha quejado de que el referéndum no cuenta con censo oficial y que los agentes están votando con el número de su carné profesional.

Asimismo, la APMU ha denunciado "graves irregularidades" en la votación porque los sindicatos convocantes "no han permitido interventores ni control de las mesas". "No hay manera de saber si alguien vota varias veces y no van a hacer el recuento público", ha dicho.

El portavoz de la asociación, Carlos Bahón, ha indicado a Europa Press que ha habido "varios rifirrafes" entre agentes porque "se ve lo que van a votar y no hay cabinas para garantizar que el voto sea secreto". También ha criticado que no haya actas de votaciones y que no les permitieran llevar un notario para dar fe de la votación.

Por otro lado, hoy han aparecido pintadas en el que llaman "traidor y judas" a UPM y a un asesor. Varias marquesinas han amanecido con carteles en el que llaman "Judas" a los sindicatos convocantes y otros con el lema 'Luchamos por su seguridad. Carmena, no nos abandones'.

Además, en el estadio Metropolitano y en el de Vistalegre han aparecido pintadas con los rótulos 'Madrid inseguro, Policía bajo mínimos' en español e inglés y 'Policía bajo mínimos abandona y bajo mínimos. Ciudadanos en peligro' y 'Convenio digno ya. Policía explotada, Policía Maltratada', entre otras.