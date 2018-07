La Mancomunidad del Este descarta ampliar el vertedero de Alcalá o el de Nueva Rendija con un grado de acuerdo del 97%

Publicado 18/07/2018 17:32:09 CET

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad del Este ha celebrado este miércoles una reunión extraordinaria en la que ha descartado ampliar el vertedero de Alcalá de Henares o la planta de Nueva Rendija, con un grado de acuerdo de más del 97 por ciento de los asistentes.

Según ha explicado el alcalde de Alcalá de Henares y presidente de la Mancomunidad, Javier Rodríguez Palacios, en declaraciones a Europa Press, en ninguna de estas instalaciones que son propiedad de la mancomunidad se puede hacer ampliación alguna ni generar nueva infraestructura, por lo que los municipios asociados han acordado dialogar otras posibles soluciones con la Comunidad, con el consenso de 17 Ayuntamientos.

El presidente de la Mancomunidad del Este ha destacado el acuerdo entre ayuntamientos de "todos los colores" políticos, desde Alcalá (PSOE) a Torrejón de Ardoz (PP). La mancomunidad está integrada por un total de 31 municipios, que se distribuyen el peso en lo que respecta a la toma de decisiones en función de su población.

"No es una cuestión política de Alcalá contra la Comunidad de Madrid, la mancomunidad ha decidido en asamblea que no se puede hacer nada ni en Alcalá ni en Nueva Rendija", ha recalcado Rodríguez Palacios para pedir a la Consejería "una reunión urgente para explorar nuevas opciones".

"A veces, buscar atajos conduce a laberintos", ha advertido el alcalde, quien ha manifestado que "se está complicando en exceso y de manera sorprendente una situación que estaba encarrilada con diferentes equipos de Gobierno del PP".

Por otro lado, el alcalde ha afeado al nuevo consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Carlos Izquierdo, que haya hecho una visita este mismo día a un laboratorio de la Comunidad situado en Alcalá de Henares sin ponerse en contacto con el Ayuntamiento, lo que ha tildado de "intolerable".

Asimismo, como alcalde de Alcalá, Rodríguez Palacios se ha reafirmado en que no se puede recrecer el quinto vaso del vertedero, ya que hay cinco informes urbanísticos de funcionarios que "acreditan que no se puede actuar y que al carecer de licencia no se puede hacer nada", aparte de que "cualquier actuación conllevaría expropiaciones".

Finalmente, tras apuntar que se trata de una solución planteada en las últimas semanas, ha tendido su mano al "diálogo", pero "no a la improvisación", y dentro del "respeto" mutuo.