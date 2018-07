Casado ve el apoyo de Zapatero a Santamaría "menos presentable" que FAES o Aguirre: "Ojalá me apoyaran Aznar y Rajoy"

Publicado 18/07/2018 22:20:18 CET

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato a presidir el PP Pablo Casado ha subrayado este miércoles que el apoyo del expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero recibido por su contrincante de cara a presidir el PP Soraya Sáenz de Santamaría es "menos presentable" que los que él ha podido recibir hasta ahora en la campaña para el congreso de este fin de semana.

En este sentido, ha afeado a la exvicepresidenta que le haya pedido explicaciones sobre ciertos apoyos que ha recibido su candidatura y, en concreto, Casado se ha referido a unas declaraciones "poco afortunadas" realizadas este miércoles por Santamaría: "Cada uno tiene que explicar lo que quiere hacer. Y los apoyos de FAES, de Aznar, de Esperanza Aguirre o de Cifuentes, eso lo tendrá que explicar Pablo Casado como yo explico los míos y mis apoyos".

"Es como si yo le pregunto a ella por qué le apoya José Luis Rodríguez Zapatero, que por cierto es un apoyo bastante menos presentable que los que ella ha dicho", ha enfatizado Pablo Casado en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press.

En cualquier caso, ha incidido en que él no ha pedido el apoyo de nadie a su candidatura, aunque ha trasladado su agradecimiento a quienes se lo han dado. "Ojalá me apoyaran los expresidentes de mi partido Mariano Rajoy y José María Aznar pero lamentablemente no me han apoyado y además creo que han hecho bien en no apoyarme porque han mantenido una neutralidad que es lo que le corresponde como expresidentes", ha apostillado al respecto.

Para el candidato del PP, cualquier persona que aspire a liderar el PP "tiene que estar orgulloso" del pasado del partido que representan Aznar, Rajoy, Manuel Fraga y Antonio Hernández Mancha y, en este sentido, ha negado que su proyecto de cara al congreso de este fin de semana suponga una "ruptura" con la herencia de Mariano Rajoy.

Sobre este punto, ha destacado que "las personas más cercanas" a Rajoy avalan su candidatura: hasta diez exministros, ha dicho, así como la secretaria general del PP durante los últimos diez años, María Dolores de Cospedal, o el comisario europeo y exministro Miguel Arias Cañete. "Mi proyecto no es de ruptura, es compatible", ha enfatizado.

En cuanto al apoyo del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que sonaba como favorito para suceder a Rajoy pero que al final no se ha presentado, ha declinado entrar a especular a qué candidatura apoyará y, en cualquier caso, se ha mostrado convencido de contar con suficientes apoyos para resultar ganador en el congreso.

A LA DERECHA DEL PP

El exvicesecretario de Comunicacion también ha cargado contra aquellos que le sitúan a la derecha de el PP y, en este sentido, ha enfatizado que los principios que ha defendido durante esta campaña "no son de derechas" sino "trasversales". "Me considero de centro-derecha, liberal-conservador y a mucha honra", ha apostillado.

Sobre este punto, ha defendido que en cualquier caso "no hay que mirar a los compañeros si son de una ideología o de otra" porque el PP "tiene que ser todo lo que está a la derecha del PSOE". En esta línea, se ha mostrado orgulloso de haber integrado en su lista a las otras cinco candidaturas que concurrieron en las votaciones de inscritos y ha dicho estar convencido de contar con "un computo global muy favorable" de apoyos que le dará la victoria.

El exvicesecretario ha reiterado que si finalmente su proyecto es el ganador en el congreso del fin de semana está dispuesto a integrar a la exvicepresidenta del Gobierno. "Tenemos que rodearnos de los mejores y que quepa todo el mundo", ha enfatizado para defender que si gana abrirá "puertas y ventanas" para integrar a los mejores: "no es cuestión de que se vayan los que están, que son imprescindibles".

Finalmente, preguntado por cómo puede afectar el caso de su máster, el exvicesecretario de Comunicación ha dicho estar completamente tranquilo y ha achacado el tema a un intento de desprestigiarle personalmente. "No me preocupa absolutamente nada", ha dicho para defender que esta cuestión, que considera "irrelevante", cuando pase el congreso "no interesará nada".