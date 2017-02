Congreso PP, en directo | Rajoy: "Rechazamos los populismos y los combatimos con la verdad y la buena gestión"

El redactor de la enmienda 'anti-Cospedal' derrotada pedirá los vídeos: "Lo que sucedió pone en duda la legitimidad"

El concejal del PP de San Clemente (Cuenca) Francisco Risueño, autor de una enmienda para evitar la acumulación de cargos, pedirá los vídeos de la votación de su propuesta en la Ponencia Política y de Estatutos, ya que, a su juicio, había alrededor de 2.000 personas y no 700, por lo que el resultado no se ajusta a los datos ofrecidos por el "aparato" del partido. "Lo que sucedió pone en duda la legitimidad", ha proclamado, para añadir que Mariano Rajoy debería "tomar nota" de lo que ha pasado.Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios en la segunda jornada del XVIII Congreso Nacional del PP, un día después de que su enmienda -que apuntaba directamente a la incompatibilidad de cargos de María Dolores de Cospedal-- fuera derrotada en una ajustada votación (328 votos a favor, 303 en contra y ocho abstenciones).Risueño ha indicado que la dirección del partido "filtró" a la prensa ese resultado que no comunicaron al plenario, algo que ha atribuido al temor del "aparato" a ser "abucheados" allí mismo porque durante la votación no había "700 personas" sino "alrededor de 2.000 personas". Leer más