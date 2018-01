Constitución del Parlament | Puigdemont volverá "en el minuto mismo" en que tenga garantías de que no será detenido

Honrat i agraït per ser escollit el 15è President del @parlament_cat . Conjurem-nos per recuperar les institucions del país i tornar-les a posar al servei de la ciutadania el més aviat possible. Faré de la democràcia i la convivència els pilars del meu mandat. pic.twitter.com/nM4KQ7cZ7J

Que l’única dona de la mesa del Parlament sigui @albaverges republicana d’ @Esquerra_ERC no treu que no hàgim de sentir vergonya per la manca de paritat. pic.twitter.com/wmtFNlf5U7

. @InesArrimadas “Hemos pedido la reconsideración de la Mesa porque no estamos de acuerdo con la decisión de delegación de voto otorgada que no respeta lo que indica el reglamento” #parlament pic.twitter.com/lpWFRpSqZo

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha criticado este miércoles que los políticos independentistas en Cataluña sigan "erre que erre", después de que ERC y Junts per Catalunya hayan acordado investir a Carles Puigdemont con Roger Torrent al frente del Parlament. Así, ha reclamado a este último que cumpla la ley y no repita los "errores" de su antecesora, Carme Forcadell.El dirigente del PP ha subrayado que cuando los independentistas han ido a declarar ante el juez y veían "la prisión cerca" han dicho "sí" al 155 de la Constitución o que "no había que hacer la vía unilateral". "Eso dicen los días que les toca declarar ante el juez y después parece que siguen erre que erre", ha enfatizado. LEER MÁS

El nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent, ha debutado este miércoles en el cargo exigiendo que se ponga fin "inmediatamente a la intervención de las instituciones" catalanas, en referencia crítica a la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna.En su primer discurso ante el pleno de la Cámara tras ser elegido, ha lamentado que los ocho diputados encausados no puedan asistir al hemiciclo, y ha advertido de que en la Cámara no se rehuirá ningún tema bajo su presidencia, incluidos los vinculados a la independencia: "En el Parlament se tiene que poder hablar de todo".Hace poco más de dos años, cuando Carme Forcadell accedió a la Presidencia de la Cámara, concluyó su discurso con un "¡Viva la república catalana!", y este miércoles Torrent ha optado por "¡Viva la democracia y viva Cataluña!". LEER MÁS.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont está dispuesto a regresar a Cataluña "en el minuto mismo" en que las autoridades españoles le den las garantías suficientes de que no será detenido cuando cruce la frontera, según ha asegurado un portavoz del político catalán."En el minuto mismo en que el Gobierno español garantice que el presidente no va a ser arrestado cuando ponga los pies en suelo catalán, en ese mismo momento, el presidente volverá", ha afirmado el portavoz de Puigdemont, Joan Maria Piqué, en una entrevista a la cadena británica BBC recogida por Europa Press. LEER MÁS

¿Cómo puede un partido mentiroso que no sabe sumar gobernar nada? Les han faltado 9 votos, más que los 8 de @CatEnComu_Podem . Que busquen la responsabilidad en su incapacidad para dialogar, no en los demás grupos pic.twitter.com/Q1znkbHhN9

