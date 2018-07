Juzgan este miércoles a un presunto yihadista que comparó atentados terroristas con bombardeos a países árabes

Publicado 15/07/2018 12:51:12 CET

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional juzga este miércoles a un presunto yihadista que compartió vídeos e imágenes relacionados con organizaciones terroristas en los que se comparó atentados con bombardeos a países árabes o difundió cánticos en los que se ensalzan a Daesh asegurando que "ataca y derrota".

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide tres años de prisión a Cherif Ait Iftene por un delito de enaltecimiento del terrorismo por difundir a través de su perfil de Facebook contenido relacionado con las organizaciones terroristas Daesh, Al Shabbab, y Al Qaeda, incluso de "personalidades con discurso radical de corte salafista que incitaban a llevar a cabo acciones violentas en el marco de la yihad".

Según el escrito del fiscal entre los vídeos que compartió en la red social se encuentra uno que justifica el terrorismo yihadista y compara las muertes del atentado de las Torres Gemela de Nueva York el 11 de septiembre de 2001 con las provocadas por los ejércitos de Reino Unido y Estados Unidos en bombardeos de países árabes. También publicó una fotografías relacionadas con el atentado a la revista satírica francesa 'Charlie Hebdo' el 7 de enero de 2015.

"He elegido mi camino y no me desviaré" y "Estado Islámico. Ataca y derrota", son algunos de los cánticos yihadistas que compartió en Facebook, además de poner la bandera de la organización terrorista como foto de portada de su perfil.

Para el fiscal, a través de estas publicaciones Ait Iftene ha ido revelando su "creciente identificación con los grupos que, en cada momento, revelaban mayor violencia y radicalidad en sus acciones dentro del movimiento yihadista global".