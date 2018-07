Ministra Valerio:"A 'Billy el Niño' le quitaría la medalla y el plus de la pensión y si no está de acuerdo, que recurra"

Publicado 18/06/2018 13:45:26 CET

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha opinado este lunes sobre el policía franquista Antonio González Pacheco, conocido como 'Billy el Niño': "Yo le quitaría la medalla y el plus de la pensión y si no está de acuerdo, que recurra a donde crea conveniente".

En declaraciones a laSexta recogidas por Europa Press, Valerio ha pedido que no se le mencione su nombre, que "forma parte por desgracia, de la historia de este país", y se ha mostrado partidaria de retirarle cualquier medalla o plus en la pensión con la que pueda contar y que no le corresponda.

"Conocí en vivo y en directo sus andanzas cuando era estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense en el inicio de la Transición. Un personaje de este calibre, que no respetó ni los derechos humanos ni las libertades públicas, si cobra pensión por encima de lo que le tenga que corresponder no creo que sea justo ni correcto", ha señalado.