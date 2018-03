Facebook niega almacenar sin permiso historiales de llamadas y SMS, tras las quejas de varios usuarios de Android

Actualizado 26/03/2018 10:23:36 CET

Facebook ha negado estar recopilando sin permiso datos como el historial de llamadas telefónicas o de mensajes SMS de usuarios con dispositivos Android. La red social ha respondido así a las críticas de varias personas que han afirmado haber encontrado esta información dentro de la lista de datos que la plataforma ha obtenido.

Varios usuarios de Facebook han criticado que la red social ha almacenado datos personales suyos como sus historiales de llamadas o de mensajes SMS y MMS. Esta información aparecía recogida dentro del fichero que la plataforma permite descargar de manera individualizada desde su menú de Configuración y que supuestamente contiene todos los datos de cada usuario de los que esta dispone.

El portal Ars Technica ha relatado el caso particular de Dylan McKay, un usuario neocelandés de Facebook que, tras haber analizado esta lista de datos, ha comprobado que la red social había almacenado el historial de llamadas de su 'smartphone' Android, hasta el punto de precisar nombres de interlocutores, números de teléfono, la hora y la duración de estas llamadas. El citado medio ha comprobado que la plataforma también registra los SMS y MMS.

Downloaded my facebook data as a ZIP file

Somehow it has my entire call history with my partner's mum pic.twitter.com/CIRUguf4vD