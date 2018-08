Amazon Prime Video estrena All or Nothing: Manchester City este viernes

Actualizado 16/08/2018 17:25:16 CET

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La serie documental All or Nothing: Manchester City llega a Amazon Prime Video el viernes 17 de agosto. La serie ofrece la historia de la temporada pasada del equipo de Pep Guardiola entre bastidores y las estrellas del club de fútbol inglés muestran su cara más cercana a los espectadores.

El pasado miércoles 15 de agosto se celebró el preestreno en Manchester con los jugadores y la dirección del equipo para ver el primer episodio de la docuserie de Prime Video. El entrenador Pep Guardiola también asistió al evento junto a invitados como Craig Cash, Cel Spellman y la leyenda del Manchester City, Mike Summerbee.

El capitán del equipo, Vincent Kompany, comentó sobre la serie documental que "es bastante emocionante" porque "no sabes lo que van a mostrar". Sobre el rodaje del documental dijo que el equipo de grabación estaba "allí en todas partes, todo el tiempo - y todo lo que salía, ¡salía!"

All or Nothing: Manchester City llevará a los espectadores a un viaje exclusivo por toda la temporada 2017-18 del Manchester City, desde las principales instalaciones de entrenamiento de la City Football Academy hasta entrevistas con el entrenador, reuniones en la sala de juntas y otros momentos sorprendentes a lo largo de la temporada.

La serie incluye entrevistas al entrenador Pep Guardiola, así como las historias semanales que se desarrollan en la vida de los jugadores.