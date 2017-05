Portugal gana Eurovisión 2017. Manel Navarro, último

Actualizado 14/05/2017 1:00:26 CET

Contraste ibérico en Eurovisión. Mientras que Portugal se ha alzado como ganadora, Manel Navarro ha quedado último con tan solo 5 votos, los cuales ha conseguido mediante el televoto.

Salvador Sobral ha vuelto a meter a Portugal en el Festival de la Canción de Eurovisión después de siete años sin lograr que ningún representante llegase a la final.

Con una canción compuesta por su hermana, el portugués se ha proclamado vencedor de la noche y ganador del micrófono de cristal. Como colofón a la noche, los hermanos Sobral han interpretado Amar Pelos Dois ante los asistentes.

"La música no son fuegos artificiales, la música son sentimientos", afirmaba el músico cuando comparaban su sobria y sentimental actuación con otras cuya puesta en escena era más espectacular.

Para Manel Navarro la noche no ha acabado tan bien, ya que el joven de 21 años ha quedado en la posición 26. Las casa de apuestas ya predecían que el de Sabadell ocuparía aquel puesto. Además, de este fatal resultado deberá enfrentarse a las redes por el gallo que ha salido de su garganta al entonar una nota alta de su tema Do It For Your Lover.

No es la primera vez que España queda última en el Festival de la Canción de Eurovisión, sino que Victor Balaguer en 1962, Conchita Bautista en 1965 y Remedios Amaya en 1983 ya fueron los primeros por la cola.