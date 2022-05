Abascal a Moreno: Que se olvide de gobernar tranquilamente en solitario porque los escaños de Vox no serán gratis

ALMERÍA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este domingo al presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno, que se "olvide" de gobernar "tranquilamente en solitario" y ha remarcado que los votos a su partido van a "servir solo" para poner a su candidata, Macarena Olona, "al frente" de la Presidencia o "decidiendo cuáles son las políticas" del gobierno andaluz.

"Si el PP tiene más escaños que la izquierda y necesita los escaños de Vox, que no piense que los va a obtener gratuitamente o que va a obtener una abstención", ha asegurado Abascal, quien ha dado "por terminado" ese "debate" y ha añadido que si el PP "no cuenta con nuestras ideas, nuestras convicciones y el programa que traemos a Andalucía, en cada votación, tendrán un 'no' detrás de otro".

En un acto público en la Plaza de las Velas de Almería junto a la numero uno de Vox de cara a las elecciones de 19-J, Macarena Olona, ha avisado de que si Moreno "se instala en la soberbia, tendrá que ir a nuevas elecciones" y ha remarcado que si el PP "pone líneas rojas", Vox "también se las va a poner a ellos".

"Sus líneas rojas son siempre de izquierdas, son las que ponen para estar cerca del PSOE, ya que solo quieren ser su recambio cuando nosotros queremos ser la alternativa que cambie el rumbo de Andalucía y de España", ha indicado Abascal, para quien el presidente andaluz "tiene demasiadas líneas rojas y pocos principios".

Al hilo de esto, ha asegurado que, desde su formación, "tenemos la mismas ganas de gobernar con el PP que ellos con nosotros; ninguna" y ha señalado que, si bien Olona "viene a Andalucía a ganar", los 'populares' deben decir "ya con claridad si apoyarán al PSOE o a Vox" en caso de que obtengan "más votos".

"Vox no está para sentarse en un sillón, como hicieron ellos en 2018 cuando llegaron a San Telmo y cambiaron unos traseros por otros porque los sillones eran los mismos", ha apuntado para pedir un "apoyo más importante" que el obtenido hace cuatro años para "hacer a Macarena Olona presidenta de la Junta".

Ha asegurado que "no es suficiente con tener unos escaños para llegar a un acuerdo escrito porque no lo cumplen" y ha afirmado que con Moreno "no ha cambiado nada". "Ha mantenido todas las políticas del PSOE y para eso, que no cuente con nosotros que queremos ser alternativa de verdad para la gente y darle la vuelta a España como un calcetín".

Por otro lado, Abascal ha mostrado "muy agradecido" con los almerienses, quienes "han sido los adelantados de Vox, la provincia donde la formación ha tenido los mejores resultados" porque, a su juicio, "hemos levantado una bandera que consiste en denunciar los problemas de la provincia".

Se ha referido a "los problemas de inmigración ilegal que llega a estas costas y a la inseguridad que genera. "Veis cómo les llegan las ayudas que vuestros hijos no tienen", ha dicho para concluir reprochando "la criminalización que sufren los hombres del campo, quienes, además, tienen que competir con productos que llegan de terceros países, donde no se respetan derechos laborales ni leyes fitosanitarias".