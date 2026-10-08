Abla (Almería) intensificará sus operativos policiales por los conflictos ligados a presuntos casos de tráfico de drogas

Junta local de seguridad celebrada en Abla (Almería). - SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO

ABLA (ALMERÍA), 8 (EUROPA PRESS)

La presencia de la Guardia Civil y de la Policía Local se va a "intensificar" mediante operativos conjuntos en el municipio de Abla (Almería), donde se han constatado determinados episodios de conflictividad vinculados al tráfico de drogas, lo que afecta también al entorno de Fiñana y Gérgal.

Así lo ha trasladado la Subdelegación de Gobierno en una nota tras la reunión en la junta lolcal de seguridad mantenida por su responsable, José María Martín, con el alcalde de Abla, Francisco Javier Sánchez, en la que se han analizado las "distintas operaciones" que se encuentran "abiertas" ante presuntas "actividades delictivas".

Durante el encuentro, el primer edil ha trasladado su "preocupación" por los conflictos relacionados con el tráfico de estupefacientes que se encuentran bajo la investigación de la Guardia Civil, desde la que se ha mostrado su "plena disposición" a colaborar con la Policía Local en labores de "vigilancia, prevención e identificación" de sospechosos.

Por su parte, el Ayuntamiento se ha comprometido a intensificar la colaboración de la Policía Local "para favorecer una respuesta conjunta y eficaz". Ambas instituciones han trasladado un "mensaje de tranquilidad" a los vecinos.