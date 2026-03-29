El abuelo del niño presuntamente asesinado en Garrucha (Almería) recurre a la Audiencia para ser acusación particular

Archivo - Entrada de la Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El abuelo del menor de cuatro años de edad presuntamente asesinado por su madre y la pareja sentimental de esta el pasado 3 de diciembre en Garrucha (Almería) ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Almería su personación como acusación particular en la causa que se dirige contra su propia hija como coacusada.

La Sección Tercera ha fijado para el próximo 10 de abril votación y fallo para estudiar el recurso después de que la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera (Almería) rechazara en un primer momento su acceso al procedimiento, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.

El letrado José Luis Martínez, en representación del abuelo del menor, ha interpuesto un recurso de apelación ante la decisión de la instructora a fin de que la familia pueda ejercer la acusación a lo largo de la instrucción que, por el momento, sostiene únicamente la Fiscalía ante presuntos delitos de asesinato y maltrato habitual.

El abuelo del niño intentó personarse en la causa al inicio del procedimiento, cuando aún estaba instruido por el juzgado de guardia, al tiempo que inició un expediente de jurisdicción voluntaria para poder incinerar el cadáver del menor sobre el que ahora la juez competente ha autorizado una segunda autopsia a petición de las defensas y del Ministerio Público para determinar la causa última de la muerte del pequeño.

El progenitor de la acusada también mostró al inicio del caso su intención de poder hacerse cargo del bebé que B.Y.B.O. pueda dar a luz próximamente ya que, según trasladó en el momento de su arresto, la mujer estaba embarazada de aproximadamente cinco meses.

Precisamente, la instructora tiene previsto tomar declaración a la investigada el próximo 8 de abril a las 11,00 horas en los Juzgados de Vera, donde ha sido citada presencialmente desde la prisión de El Acebuche, en Almería.

El otro acusado, reconocido como J.D.R.C., también comparecerá el mismo día mediante videoconferencia aunque, en su caso, se prevé que sea únicamente para ratificar la medida de prisión preventiva que cumple en Albolote (Granada).

El informe forense emitido a finales de enero ya determinó que el niño sufrió un shock hipovolémico y un desgarro hepático que le llevó a su fallecimiento en cuestión de horas durante la jornada en la que el cuerpo de Lucas fue trasladado desde su vivienda a un búnker abandonado de la playa de Garrucha, donde fue localizado por las autoridades.

En este punto, la acusación sostiene que el menor habría sido víctima de una violenta agresión que habría desembocado en las lesiones que le llevaron a la muerte, mientras que para la defensa dichas lesiones habrían tenido un origen negligente al someter al niño a prácticas de "curanderismo" para aliviar problemas estomacales.