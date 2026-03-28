Santander organiza para este semestre varias actividades sobre el valor histórico y artístico de Ciriego - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Cementerio Jardín de Santander ha organizado para el primer semestre de este año un programa de actividades relacionadas con el valor histórico, artístico y patrimonial del camposanto santanderino, con acciones divulgativas, colaboraciones institucionales, visitas guiadas y eventos culturales de carácter interdisciplinar.

Así, la programación comenzará el 30 de abril con la ponencia 'Ciriego, la eternidad de la piedra', que se celebrará a las 19.00 horas en la sede de UNATE en la calle Magallanes.

Moderada por Regino Mateo, contará con la intervención de la directora del cementerio, María Bolado, y la responsable de Patrimonio y Catalogación, Patricia Gómez.

Para el 20 de mayo está programada la conferencia 'Ciriego, la eternidad de la piedra. Modelo de gestión y conservación patrimonial', que tendrá lugar en el Ateneo de Santander, a las 19.30 horas.

En una intervención moderada por Juan Carlos Flores, María Bolado y Patricia Gómez abordarán el valor histórico, artístico y patrimonial del cementerio, así como su gestión y conservación como espacio cultural y de memoria.

En el marco de las actividades culturales y visitas temáticas programadas, ya el 13 de junio se desarrollará, a partir de las 21.00 horas, la visita nocturna 'Lorquiana', concebida como un evento cultural multidisciplinar que combinará literatura, música, fotografía y artes escénicas.

Contará con la participación de la bailaora Yolanda Sobrado, Carlos Troyano y Anabel Díaz, de Trejo Producciones; Hugo Alegría, saxofonista del Conservatorio Jesús de Monasterio, y la fotógrafa Belén de Benito, mientras que el poeta Eneko Vilches ejercerá como maestro de ceremonias interpretando al personaje de Rafael Rodríguez 'Rapún'.

Ya iniciado el verano, se realizarán visitas guiadas centradas en la historia económica y social de Santander a través del patrimonio funerario.

De este modo, los días 18 y 19 de julio, a las 12.00 horas, se realizará la visita titulada 'La burguesía mercantil santanderina a través de Ciriego'.

Estas visitas abordarán la historia de las familias burguesas y comerciantes de Santander a través de sus panteones y monumentos funerarios, poniendo en valor el cementerio como fuente histórica en un recorrido que realizará paradas en panteones como los de la familia Corcho o Estanislao Abarca, ha informado en nota de prensa el Ayuntamiento.