El Acebuche conmemora 40 años de servicio público en Almería con motivo del Día de la Merced

Foto de familia durante el acto celebrado en el centro penitenciario El Acebuche de Almería con motivo del Día de la Merced y de su 40 aniversario. - SUBDELEGACIÓN

ALMERÍA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro penitenciario El Acebuche de Almería ha conmemorado este jueves sus 40 años de servicio público a la provincia durante el acto de entrega de reconocimientos celebrado con motivo del Día de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias.

El acto ha estado presidido por el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, y el director del centro, Nahum Álvarez, y ha contado con la asistencia de autoridades provinciales, civiles y militares, así como de distintas entidades y asociaciones que han recibido reconocimientos por parte del centro.

Esta semana, se desarrollan además distintas actividades, entre ellas exposiciones con trabajos realizados por los propios internos e internas del centro, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en una nota.

Durante su intervención, Martín ha afirmado que "son miles de jornadas de trabajo, innumerables historias personales y, sobre todo, cuatro décadas de servicio público prestado a la provincia de Almería y al conjunto de nuestra sociedad".

El subdelegado ha agradecido su labor a las personas reconocidas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y a todas aquellas que "trabajáis en los servicios de vigilancia, de tratamiento, en las oficinas, en la atención sanitaria, en los servicios de trabajo social, psicología, educación, mantenimiento y en cada una de las áreas que hacen posible el funcionamiento cotidiano de este centro".

Asimismo, ha destacado "la labor de los trabajadores que llevan veinticinco años de servicio" y ha señalado que "detrás de esa cifra hay miles de días de responsabilidad, turnos que, seguramente, habrán sido muy difíciles, experiencias compartidas y, sobre todo, un compromiso con lo público".

Martín también se ha dirigido a las personas internas, a quienes ha deseado que "cuando llegue el momento de recuperar vuestra libertad, podáis hacerlo con la serenidad y la confianza necesarias para reintegraros plenamente en la sociedad".

Por su parte, el director del centro penitenciario ha dado las gracias a quienes "a lo largo de todos estos años han estado al pie de cañón y han solventado momentos complicados que se presentan en una institución cerrada como la nuestra, con una pericia propia de profesionales experimentados".

Álvarez también ha realizado una mención especial "a los representantes del personal, a los sindicatos, que aunque tengamos en ocasiones visiones u opiniones distintas, su labor es esencial por las propuestas que realizan para mejorar y crear un buen ambiente de trabajo".

El director ha felicitado "a todos los funcionarios y personal laboral del centro, de forma especial a quienes pasan a la jubilación, a quienes han cumplido 25 años de servicios y de forma general a todos quienes forman parte de esta institución".

RECONOCIMIENTOS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Entre los reconocimientos concedidos este año por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se encuentra la medalla de bronce al mérito penitenciario otorgada al coordinador del Centro de Inserción Social Manuel Pérez Ortega, Juan Antonio Molina Navarro, en reconocimiento a su "dedicación profesional, implicación y eficacia".

La segunda medalla de bronce al mérito penitenciario ha recaído en el Centro de Educación Permanente Retamar por su "estrecha colaboración" con la institución y la implementación de la actividad educativa en el centro. El reconocimiento ha sido recogido por la actual directora, Rosario Martínez, y el antiguo director, Juan Carlos Martínez.

Además, se han entregado cuatro menciones honoríficas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior a Manuel Hernández Murcia, Francisco Javier Martínez Domínguez, María del Mar Cantos Soler y José Luis Ortega Lasheras.

El centro también ha entregado reconocimientos a funcionarios e internos, así como a colaboradores externos. En este último apartado han sido distinguidos el magistrado-juez de vigilancia penitenciaria Rafael Soriano; el comisario de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, Francisco Corral; el sargento de la Guardia Civil Antonio Porras; Raquel Berbel, de la Asociación Engloba; y Celia Sánchez, de la Pastoral Penitenciaria.

Tras la entrega de los reconocimientos y las intervenciones de las autoridades, los internos del centro penitenciario almeriense han protagonizado distintas actuaciones musicales.