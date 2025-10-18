Adjudican por casi 960.000 euros la construcción de una nave de compostaje en la planta de residuos de Gádor (Almería)

Pilas de compost en proceso de maduración en una instalación de tratamiento de biorresiduos. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Residuos Sólidos del Poniente Almeriense ha adjudicado a la empresa Grupocopsa SLU por un importe de 958.568 euros la construcción de una nave de maduración y almacenamiento de compost en la Planta de Tratamiento Mecánico-Biológico (TMB) de Gádor (Almería).

Se trata de una actuación que se enmarca en el plan global de modernización de la instalación, dotado con 4,7 millones de euros y financiado con fondos Next Generation EU. La ejecución se desarrollará en un plazo de seis meses desde el acta de replanteo e incluye una ampliación de garantía de cuatro años, según recoge el anuncio de adjudicación consultado por Europa Press.

El proyecto ha sido subvencionado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía dentro del Plan de Apoyo a la Implementación de la Normativa de Residuos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El proyecto tiene como finalidad la construcción, adaptación y mejora de instalaciones específicas para el tratamiento de biorresiduos recogidos separadamente, dentro del plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos.

La intervención complementa la remodelación anunciada semanas atrás por el Consorcio, que contempla la automatización completa de la planta de tratamiento y la incorporación de equipos de última generación para mejorar la clasificación de materiales reciclables. Con esta modernización, la planta podrá recuperar casi 15.000 toneladas adicionales de materiales cada año, lo que supone un incremento del nueve por ciento en su eficiencia.

Entre las mejoras previstas figuran tromeles de criba, separadores balísticos y ópticos NIR, capaces de diferenciar plásticos, papel, cartón o textiles mediante sensores de infrarrojo cercano. También se instalarán separadores magnéticos e inductivos para extraer materiales metálicos y perforadores de botellas que facilitan la compactación de envases ligeros.

Además, las nuevas cabinas de triaje y plataformas de control de calidad permitirán una supervisión más exhaustiva del proceso, reforzada con un sistema de captación neumática que evita la dispersión de residuos.

Con la ejecución de estas actuaciones, la planta de Gádor avanza en su adaptación a los objetivos de la Estrategia Española de Economía Circular, que establece una reducción del 30 por ciento en el consumo nacional de materiales y del 15 por ciento en la generación de residuos respecto a 2010.