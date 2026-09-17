La Agencia Espacial Europea pondrá a prueba en el desierto de Tabernas un rover para su misión a Marte

Archivo - Desierto de Tabernas, en Almería. - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Espacial Europea (ESA), junto con Airbus y socios europeos, van a realizar el 1 de octubre en el desierto de Tabernas (Almería) un ensayo para testar un prototipo de rover marciano a fin de poner a prueba tecnologías y operaciones relevantes para la misión ExoMars Rosalind Franklin a Marte, cuyo lanzamiento está previsto en 2028.

El vehículo de seis ruedas conocido como 'Charlie' será manejado durante esta campaña de forma remota en el desierto almeriense a través de un enlace por satélite desde el Centro de Control de Operaciones del Rover (ROCC) en Turín (Italia), según informa la ESA.

Los equipos también validarán el último sistema de navegación autónoma del rover y simularán las actividades científicas que el rover 'Rosalind Franklin' llevará a cabo tras aterrizar en Marte en 2030, como parte de su búsqueda de indicios de vida pasada o presente.

El programa ExoMars tiene como objetivo abordar la cuestión de si alguna vez ha existido vida en Marte. Su primera misión, lanzada en marzo de 2016, consistió en el Orbitador de rastreo de gases (TGO) y Schiaparelli, un módulo demostrador de entrada, descenso y aterrizaje.

La segunda misión del programa tiene previsto su lanzamiento en 2028, con llegada al 'planeta rojo' en 2030, y está compuesto por un Rover --el 'Rosalind Franklin'-- y un módulo de superficie. Este rover será el primero de su tipo en combinar la capacidad de recorrer Marte y estudiarlo en profundidad.

Para ello, el vehículo de exploración marciana perforará hasta dos metros en la superficie para tomar muestras del suelo, analizar su composición y buscar evidencia de vidas pasadas, y tal vez incluso presentes, enterradas bajo tierra.

La ESA es una organización intergubernamental creada en 1975 con la misión de coordinar el desarrollo de la capacidad espacial europea y de garantizar que la inversión en el sector espacial se traduzca en beneficios para los ciudadanos de Europa, y del mundo en general.