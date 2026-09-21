El alcalde de Carboneras (Almería) se queda solo al frente del gobierno local y asume todas las competencias

Archivo - El alcalde de Carboneras (Almería), Salvador Hernández (CS). - Marian León - Europa Press - Archivo

CARBONERAS (ALMERÍA), 21 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Carboneras (Almería), Salvador Hernández (CS), va a asumir a través de la Alcaldía todas las competencias municipales después de haberse quedado como único integrante del gobierno local en el Consistorio tras cesar a la última edil que, junto a él, integraba el equipo de gobierno, la edil no adscrita exmiembro del PP Ángeles Carrillo.

El "reiterado posicionamiento en contra de la acción de gobierno" de la edil, que dejó el PP en mayo, ha llevado a Hernández a esta nueva remodelación para la que se ha tenido en cuenta, además, la renuncia formulada por otros cuatro concejales del PP, quienes en julio ya anunciaron que se apartaban de la junta de gobierno.

La reestructuración del organigrama municipal a través de tres decretos de Alcaldía suscritos este mismo lunes, con la que se pretende garantizar la "estabilidad en la gestión" del Ayuntamiento, se dará a conocer a través de un pleno ordinario el día 24, según ha trasladado el Ayuntamiento en un comunicado.

Asimismo, durante la misma jornada se celebrará también una sesión extraordinaria a petición para "analizar la situación del Ayuntamiento", lo que se realiza a petición de la propia Carrillo, el exalcalde y edil no adscrito Felipe Cayuela, el exalcalde socialista Jose Luis Amérigo o otros dos concejales, también vinculados al PSOE.

Hernández se hizo con la Alcaldía tras una moción de censura al PP con el apoyo del PSOE; un acuerdo que se malogró meses después pese a lo cual ha logrado sostenerse en el cargo apoyado en un pacto para la formación de gobierno suscrito con el PP a finales de 2024.

El Ayuntamiento achaca esta reorganización a la renuncia por parte de los concejales del PP a formar parte del gobierno local así como "al reiterado posicionamiento en contra de la acción de gobierno de la concejala no adscrita", a partir de su salida del grupo popular, lo que no le impedía seguir en el equipo de gobierno hasta el momento.

Con este escenario, el regidor ha adoptado nuevas medidas organizativas con las que pretende "garantizar la estabilidad en la gestión dentro de la administración local", lo que pasa por revocar y dejar sin efecto todas las delegaciones de competencias que existían hasta el momento a favor de estos cinco concejales.

Asimismo, una vez tomado conocimiento de la renuncia expresa de los ediles del grupo del PP a sus cargos en la junta de gobierno local y como tenientes de alcalde, al igual que hiciera la concejala no adscrita, también se han dejado sin efecto las competencias que en su momento el alcalde había delegado en dicho órgano colegiado. Esto supone, en la práctica, la desaparición de la junta de gobierno como órgano.

"Todas las atribuciones originarias tanto de delegación de competencias en las concejalías como las que se depositaron en la junta de gobierno local, entre las que se incluyen las facultades relativas a contratación administrativa, vuelven a ser asumidas por la Alcaldía".