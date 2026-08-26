El alcalde de Fondón (Almería) alerta de la escasez de agua por el "altísimo consumo" y pide colaboración vecinal

Archivo - Municipio de Fondón (Almería). - AYUNTAMIENTO DE FONDÓN - Archivo

FONDÓN (ALMERÍA), 26 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Fondón (Almería), Valetín Martín, ha alertado a los vecinos de esta localidad alpujarreña de apenas 1.150 habitantes de la escasez de agua en el municipio debido al "altísimo consumo" que, según ha advertido, se produce "desde hace días", por lo que ha pedido la "máxima colaboración" para hacer un uso responsable del agua potable.

En un bando emitido este mismo miércoles, consultado por Europa Press, el primer edil ha señalado que e nivel de agua del pozo que suministra a la localidad así como el despósito existente se encuentran "en mínimo", toda vez que la bomba impulsora también "está dando fallos".

Ante esta situación, ha pedido a la población que colabore y cumpla con las medidas antisequía que "siguen en vigor", entre las que se desautoriza el uso de agua para el baldeo de terrazas, llenado de piscinas y balsas, la limpieza de coches o el riego de huertos.

Asimismo, apunta que está prohibido el uso de agua potable para todas aquellas actividades que no sean alimentación, limpieza del hogar, higiene personal y el riego de un "número reducido de macetas". También avisa de que el incumplimiento de estas normas llevará aparejada una "sanción económica".