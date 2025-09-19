El alcalde de Níjar (Almería) exige más medios para frenar las mafias: "Cabo de Gata no puede ser una 'narcogasolinera'"

NÍJAR (ALMERÍA), 19 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Níjar (Almería), José Francisco Garrido (PP), ha reclamado este viernes al Gobierno de España que dote a la Guardia Civil de más efectivos y medios para frenar la llegada de 'narcolanchas' y pateras a la costa del municipio, tras lamentar la "presencia prácticamente diaria de estas embarcaciones" en el litoral nijareño.

"El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar no puede ser una 'narcogasolinera'. Basta ya de mirar hacia otro lado", ha sentenciado el regidor en un comunicado remitido por el Consistorio, en el que ha insistido en que el Ejecutivo central "cumpla con su deber, amplíe la plantilla de la Guardia Civil, les dote de los medios y los protocolos necesarios para combatir a estas mafias, y se tome a Níjar en serio de una vez".

Garrido ha señalado que "hace poco más de dos años que soy alcalde de Níjar, y desde entonces vengo reclamando soluciones al Gobierno de España, que es quien tiene las competencias para atajar este problema".

"Pero lamentablemente, el Gobierno de Pedro Sánchez no puede o no quiere acabar con las mafias que se pasean a diario por nuestras playas. Unas mafias que trafican con drogas y con seres humanos, y que fomentan la inmigración ilegal masiva", ha subrayado.

Además, ha aludido a las imágenes captadas hace pocos días en la costa de Níjar en las que "todos hemos comprobado cómo torean a la Guardia Civil y se burlan de nuestro Estado de Derecho", algo que considera "totalmente inaceptable".

El alcalde ha apuntado a una "triple problemática" derivada de esta situación: "Lo primero de todo es que está en juego la seguridad de los nijareños. Además, se pone en riesgo la temporada turística en nuestro municipio, donde el turismo es, tras la agricultura, el principal motor económico. Y por si todo esto fuera poco, se está generando un problema añadido de daño mediambiental en pleno Parque Natural Cabo de Gata-Níjar".