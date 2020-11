El alcalde de Oria cree que se ha "hecho justicia" con su absolución por la no incorporación de la interventora

ORIA (ALMERÍA), 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oria (Almería), Marcos Reche (PP), ha valorado este jueves la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería que le absuelve de un delito continuado de prevaricación y malversación ante la no incorporación de la interventora en mayo de 2013 al Ayuntamiento al considerar que no se actuó de manera arbitraria ni se distrajo de ningún modo el dinero destinado al pago de los salarios del puesto.

"Creo que se ha hecho justicia ante un cúmulo de circunstancias que se habían presentado y que se han demostrado que no eran ciertas", ha explicado en declaraciones a Europa Press el alcalde, quien ha recordado que ante su llegada a la alcaldía en 2011, el funcionario encargado de asumir la labor de intervención ya llevaba años en el cargo por nombramiento del anterior primer edil. "Ni he puesto, ni he quitado, ni he dejado de poner", ha indicado.

Así, ha incidido en que el delito de malversación que le achacaba la acusación particular ejercida por el PSOE "no tenía razón de ser" puesto que "no se ha dado dinero a nadie ni se ha repartido nada" fuera de las nóminas que correspondían a cada uno de los trabajadores. "Es una verdad que está constatada y la transparencia sobre ello se refleja en nuestros propios presupuestos", ha incidido.

Igualmente, ha afirmado que ante la solicitud de incorporación de la funcionaria, el pleno aprobó sus alegaciones contrarias a asumir a la trabajadora pública antes de conocer que el pronunciamiento de la Dirección General de Administración Local había adoptado en firme la resolución.

"Se aprobó en el pleno por la situación económica que estábamos atravesando y porque no nos solucionaba nada tener una secretaria itinerante cuando ya teníamos a uno en funciones", ha recordado Reche, quien ha incidido en las deudas y problemas que atravesaba el Consistorio por aquella época, con sueldos adeudados a los trabajadores.