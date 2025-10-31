El alcalde de Vícar (Almería) anuncia dos días de luto por la muerte del joven legionario muerto en una explosión

Archivo - Actos conmemorativos de la Brigada de la Legión en una imagen de archivo. - Marian León - Europa Press - Archivo

VÍCAR (ALMERÍA), 31 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Vícar (Almería), Antonio Bonilla (PSOE), ha anunciado que el Ayuntamiento va a declarar dos días de luto oficial por la muerte del joven legionario Daniel R.M. tras la explosión que ha tenido lugar en la Comandancia del Campo de Maniobras y Tiro 'Álvarez de Sotomayor' de Viator, donde otro soldado ha resultado herido de gravedad.

"En nombre de todo el pueblo de Vícar, quiero expresar mis más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros de La Legión", ha trasladado el alcalde en apunte a través de sus redes sociales, en el que ha lamentado el "trágico accidente".

El alcalde ha mandado un mensaje de "afecto y apoyo" en "estos momentos tan duros" a la familia del finado, vecinos de la localidad almeriense. "La pérdida de Daniel nos conmueve profundamente, un joven vicario que servía con orgullo y compromiso a su país. Su ejemplo de entrega que permanecerá siempre en nuestra memoria", ha dicho.

Mientras, el Ejército de Tierra ha abierto una investigación para determinar las causas de la detonación que ha tenido lugar sobre las 11,00 horas en las instalaciones de la Comandancia, según ha confirmado Defensa en un comunicado, en el que apunta que el militar herido fue trasladado a un centro hospitalario para su atención médica.

"El Ejército de Tierra se une al dolor de sus familiares y compañeros de unidad en estos momentos", han trasladado a la espera de aclarar las circunstancias del accidente en la instalaciones donde tiene su cuartel la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de la Legión.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía y otras cercanas a la investigación señalaron el aviso recibido desde el campamento militar instantes después de producirse el incidente.

Desde el centro coordinador se dio aviso a Bomberos de Almería, Policía Local de Viator, Guardia Civil y miembros del 061, que desplazó un helicóptero hasta la zona para evacuar al herido ante las graves heridas que presentaba. La Guardia Civil también ha acudido al lugar de los hechos.

Las primeras hipótesis apuntan a la detonación de un artefacto explosivo, aunque otras fuentes señalan la posibilidad de que la deflagración derivara de las propias instalaciones. Desde la Brigada de la Legión aguardan aún para aclarar este extremo.