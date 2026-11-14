La alcaldesa de Almería destaca el papel de 'I Love Chollo' como escaparate del comercio local

La alcaldesa de Almería, María Vázquez, visitando la nueva edición de 'I Love Chollo'. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María Vázquez, ha visitado este sábado una nueva edición de 'I Love Chollo', una iniciativa organizada por Pasarela Navarro que alcanza su décima convocatoria en sus cinco años de trayectoria y que vuelve a convertir el centro de la ciudad en un espacio de encuentro entre comerciantes y consumidores.

Acompañada por la concejal de Comercio, Empleo e Impulso al Talento, Ana Trigueros, y por Rosalía Navarro, de Pasarela Navarro, la alcaldesa ha destacado la importancia de propuestas como esta para dar visibilidad al comercio de proximidad, dinamizar las calles y acercar a los almerienses las oportunidades que ofrece el tejido comercial de la ciudad, según ha informado el Consistorio en una nota.

"Hemos celebrado y compartido una nueva edición de 'I Love Chollo', una iniciativa que representa una apuesta por nuestra ciudad, por nuestros comerciantes, por nuestros barrios y por todas esas personas que cada día levantan la persiana de sus negocios con esfuerzo, ilusión y compromiso", ha indicado Vázquez.

La alcaldesa ha subrayado que "desde el Ayuntamiento tenemos muy claro que el comercio local es una pieza fundamental de Almería". "Es motor económico, es generación de empleo, es vida en nuestras calles y es también una parte esencial de nuestra identidad. Comprar en Almería es mucho más que realizar una compra: es contribuir a mantener viva nuestra ciudad".

En este sentido, 'I Love Chollo' ha ofrecido a los ciudadanos la posibilidad de encontrar grandes ofertas, descubrir productos y disfrutar de una experiencia comercial diferente, al tiempo que apuestan por los establecimientos y profesionales de Almería.

Esta décima edición ha contado con un total de 25 carpas distribuidas en tres enclaves del centro de la ciudad: cuatro en el Paseo de Almería, ocho en Méndez Núñez y trece en Reyes Católicos.

Además, en esta última calle se han podido contemplar dos vehículos de exposición de GWN. La programación ha incluido también actividades infantiles a cargo de 'Bobolé' y, durante la tarde, un concierto especial del grupo 'Generación Beta', que completa una jornada pensada para disfrutar del comercio y de la actividad en las calles del centro.

Vázquez ha agradecido especialmente la implicación de los comerciantes participantes y el trabajo de Pasarela Navarro en la organización de esta propuesta, así como la colaboración del Área de Comercio del Ayuntamiento de Almería.

"Quiero agradecer a todos los comerciantes su participación y compromiso, porque son ellos quienes hacen posible que iniciativas como esta sigan creciendo y tengan continuidad.

Desde el Ayuntamiento vamos a seguir acompañando y respaldando propuestas que contribuyan a fortalecer nuestro comercio local", ha finalizado.