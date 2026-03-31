La alcaldesa de Almería y José Mercé realizan dos levantás de la Hermandad del Amor este Martes Santo

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, junto a José Mercé durante el recorrido de la Hermandad del Amor. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha realizado la primera levantá a la salida de la Iglesia Parroquial de San Sebastián del paso de Nuestra Señora del Primer Dolor, de la Hermandad del Amor, en la jornada de este Martes Santo en la que el cantaor José Mercé, hijo adoptivo de la Ciudad de Almería, ha protagonizado la levantá del Santísimo Cristo del Amor a su salida del templo.

"Esta levantá va por todos los niños que están ahora mismo viviendo en una zona de conflicto y de guerra", ha manifestado, al tiempo que ha deseado que "nuestra Santa Madre del Primer Dolor les lleve amor, esperanza y fortaleza", durante la procesión en la que, como es tradición han participado miembros de la Policía Local y Bomberos de Almería, además del concejal del Equipo de Gobierno Antonio Urdiales.

Este Martes Santo también han realizado su estación de penitencia en la Semana Santa de Almería la Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, María Santísima de Gracia y Amparo y San Juan Evangelista, que ha salido desde La Salle para realizar su recorrido habitual, y la Hermandad Juvenil del Santo Cristo del Perdón, que en torno a las 22,00 horas ha partido desde la Iglesia Parroquial de San Ildefonso acompañada, como es tradición, por la banda de tambores y timbales del Cristo del Perdón.

La alcaldesa ha contemplado el paso de las tres hermandades de este Martes Santo desde la tribuna presidencial de la Plaza de la Catedral, donde ha estado acompañada por los concejales del equipo de gobierno Eloísa Cabrera, María del Mar García Lorca, Diego Cruz, Amalia Martín y Ana Trigueros, además de por el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería, José Rafael Soto, y miembros de su junta directiva.

Previamente, por la mañana, la alcaldesa ha visitado a las tres juntas de gobierno de las hermandades del Amor, Coronación y Perdón acompañada por el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, y por la eurodiputada Carmen Crespo.