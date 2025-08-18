La alcaldesa de Almería reclama otra vez reunirse con Puente: "He estado a punto de hacerlo como él, a lo tuit"

ALMERÍA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez (PP), ha reclamado otra vez reunirse con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para abordar los desarrollos derivados de la integración de las vías del tren a su paso por la ciudad así como la posible cesión de la estación histórica de ferrocarril para nuevos usos y la liberación de parcelas de Adif en las que el Consistorio plantea un palacio de congresos, entre otras alternativas.

"Ha estado aquí dos veces ya y he estado a punto de hacerlo como lo hace él, a lo tuit", ha bromeado la alcaldesa en relación a su interés en que el ministro le agende una cita como ya le solicitó el mes de mayo. "Como no sé cómo me va a reaccionar, voy a seguir el método oficial", ha añadido en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha afirmado que se ha telefoneado "periódicamente" para cerrar un encuentro aunque aún sin éxito.

La primera edil almeriense confía en que "pronto" pueda debatir con Puente el uso de la estación histórica de ferrocarril donde se prevé un centro de control de tráfico ferroviario por parte de Adif, si bien el Ayuntamiento asegura contar con un "proyecto precioso" con el que buscará la cesión de este espacio a la ciudad para poder brindarle otros usos lúdicos y culturales.

Asimismo, Vázquez ha recalcado su voluntad de verse cara a cara con el ministro, ya sea en Almería o en Madrid, para determinar los usos e instalaciones que puedan disponerse en la superficie derivada de las obras del soterramiento de las vías del tren desde el barrio de Los Molinos hasta la confluencia con la Avenida del Mediterráneo, donde el tren volverá a salir a superficie.

La alcaldesa ha insistido además en la idea de que se "devuelva a la ciudad" los terrenos que Adif posee en la zona del antiguo 'Toblerone' a fin de evitar más torres residenciales como las ya construidas puesto que la financiación con fondos europeos del soterramiento hace que no sea del todo imprescindible la generación de plusvalías para afrontar los trabajos, según la postura municipal.

"Podemos hacer allí algo bonito y todo eso tenemos que hablarlo y consensuarlo", ha dicho Vázquez, quien apuesta por dar "vida" al entorno de la antigua estación que se integra con el parque anexo y la creación de nuevos equipamientos como un palacio de congresos u otros edificios públicos. "Eso hay que consensuarlo y decidirlo ya", ha recalcado sin descartar pedir el apoyo de otros grupos políticos y de la sociedad civil en esta tarea.

Además del soterramiento, la alcaldesa se ha referido a otras obras que afronta la ciudad durante este año, como el proyecto Puerto-Ciudad o la remodelación del Paseo de Almería para su peatonalización, las cuales, según confía, podrán estar acabadas en 2026.

La regidora, quien ha vuelto a pedir "disculpas" por las molestias que generan estos trabajos, ha defendido la idoneidad de acompasar todos los trabajos para "no tener tres años de obras" y "poder disfrutar" de las renovaciones en poco tiempo.

No obstante, ha explicado que, tras estos trabajos, el equipo de gobierno contempla seguir con la transformación de la ciudad mediante actuaciones en el casco histórico, el cierre del Cerro de San Cristóbal, obras en el barrio de Cabo de Gata, o la reorganización del Parque Nicolás Salmerón. "Almería que tiene que modernizarse y poner en valor todo su patrimonio", ha estimado.

ARRANQUE DE LA FERIA

Por otra parte, la alcaldesa se ha referido al inminente arranque la Feria de Almería, que tiene como antesala el tradicional reparto de abanicos conmemorativos este mismo martes, y que se presenta como "la más inclusiva de España" al contemplar jornadas "sin estruendo" para menores con TEA y jornadas homenaje a los mayores, las mujeres y, por primera vez en este año, para el colectivo Lgtbiq+.

La alcaldesa se ha mostrado además satisfecha con la reorganización de parte de los ambigús de la feria del mediodía a causa de las obras del Paseo de Almería así como las actividades deportivas y culturales que encierran este evento, si bien ha apostado por darle "más fuerza" a la feria de la noche, en el recinto de la Vega de Acá.

"Ya he tomado la determinación de, el año que viene, ayudar desde el Ayuntamiento a montar las casetas y yo creo que va a ser determinante para que la feria de la noche también tenga su posibilidad, porque tiene una obligatoriedad de abrir a mediodía", ha avanzado en su afán de "potenciar las casetas de la noche" al creer que "hay público" para ambos espacios.