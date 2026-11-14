La alcaldesa de Almería recoge el Premio Macael por la actuación en el Paseo, que "recupera el centro" para "convivir"

El presidente de AEMA, Jesús Posadas, y la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

MACAEL (ALMERÍA), 14 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha recogido el premio otorgado por la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA) en reconocimiento al proyecto para la renovación y peatonalización del Paseo de Almería, una arteria de la ciudad que, con esta actuación, se recupera "como espacio para caminar, conversar, comprar, disfrutar y, en definitiva, convivir".

Así lo ha trasladado la primera edil durante su comparecencia en el acto desarrollado en la noche de este viernes en Macael (Almería), en el que ha destacado "el honor y el orgullo que supone para la ciudad recibir un premio del prestigio de los Premios del Mármol por la transformación de la vía más emblemática de la capital".

El galardón, en la categoría Premio a la Institución, ha sido para el Ayuntamiento de Almería por hacer posible la transformación del Paseo mediante el proyecto 'Ciudad de Plazas', que incorpora más de 23.000 metros cuadrados de piedra natural al espacio, según ha indicado el Consistorio en una nota.

Durante su intervención, el presidente de AEMA, Jesús Posadas, ha felicitado a los premiados y ha agradecido su confianza en las empresas de la comarca. "Vuestros proyectos son la prueba de que la capacidad de hacer realidad grandes ideas no tiene fronteras", ha dicho.

Los galardones de esta edición han permitido recorrer diferentes aplicaciones y escalas de la piedra natural y las superficies innovadoras. Desde Florida, Estados Unidos, han llegado dos de los proyectos reconocidos: Patel Project, distinguido con el Premio Internacional América del Norte por la ejecución integral en piedra natural de un conjunto residencial privado, y The Library Project, Premio a la Excelencia, una biblioteca cuya complejidad técnica ha requerido transformar un diseño concebido originalmente en carpintería en una estructura modular realizada íntegramente en piedra caliza Belim.

La arquitectura de gran escala ha tenido también una presencia destacada. El Premio Internacional América Latina ha recaído en Novus Fundidora, en Monterrey (México), un desarrollo residencial de usos mixtos que incorpora 17.000 metros cuadrados de Dekton en su fachada ventilada.

Por su parte, el Premio Internacional Oriente Medio ha reconocido a Moment, en Bat Yam (Israel), una intervención de regeneración urbana formada por cuatro torres de 36 plantas que integra 83.000 metros cuadrados de este material en diferentes aplicaciones. A ellos se suma Azhadi Winery, en Kelowna (Canadá), galardonada con el Premio al Diseño por una propuesta arquitectónica en la que los materiales y la geometría construyen una identidad visual común entre los espacios interiores y exteriores.

La sostenibilidad ha estado representada por Aponiente, el restaurante de tres estrellas Michelin del chef Ángel León, en El Puerto de Santa María (Cádiz). El proyecto, distinguido por su integración de gastronomía, arquitectura y recuperación ambiental, ha contribuido a regenerar más de 20 hectáreas de marismas degradadas en la Bahía de Cádiz, incorporando soluciones constructivas y materiales como Dekton.

Por su parte, el Parque Minero de Macael ha recibido el Premio a la Comunicación por acercar al visitante más de dos mil años de historia vinculada a la extracción y transformación del mármol Blanco Macael, mientras que el Premio al Compromiso Social ha reconocido al Tercio 'Don Juan de Austria' 3º de La Legión y su Club Deportivo 'La Desértica', por los vínculos mantenidos con la comarca y la utilización de piedra natural de Macael en los trofeos de esta prueba deportiva desde su primera edición.

La dimensión exterior del sector también se ha hecho patente con la asistencia de los participantes del Encuentro Internacional de la Piedra, organizado por Andalucía Trade, que ha reunido a prescriptores y distribuidores procedentes de Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica y El Salvador.