Almería homenajea a Rosa Ventura en reconocimiento a su dedicación a los Centros de la Mujer en su 90 cumpleaños

ALMERÍA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha entregado el reconocimiento de la ciudad a Rosa Ventura, quien recientemente ha celebrado su 90 cumpleaños, en reconocimiento a su dedicación a los centros municipales de la mujer, este año ha participado en cuatro talleres. "Una de las usuarias más longevas de los centros de la mujer, y ha demostrado un gran compromiso, participación e implicación. Un espejo donde mirarnos las demás mujeres de Almería".

Así lo ha expuesto la primera edil, quien ha explicado que este acto tiene lugar anualmente para "rendir homenaje a las usuarias de los centros de la mujer, un evento en el que se reencontráis, compartís risas y disfrutáis de la Feria de Almería".

La Caseta Municipal ha acogido una gran afluencia de asistentes, en su mayoría usuarias activas de los Centros de la Mujer, además de otras mujeres de relevancia en el ámbito social. La alcaldesa ha estado acompañada por la concejala del Área de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, y concejal de Cultura, Diego Cruz, entre otros miembros del Equipo de Gobierno.

En el homenaje han podido disfrutar de una paella, del baile de una charanga y del grupo 'Jaleíto' o del concurso de trajes flamenca y todo ello presentado por Sergio Morante, periodista almeriense, cuyo trabajo periodístico ha estado vinculado principalmente a Canal Sur.

En este mismo emplazamiento, se ha celebrado el concurso de trajes de flamenca 'Lunares y volantes', en el que han participado 25 mujeres asistentes al homenaje en una categoría única, con tres premiadas. Los miembros del jurado han sido Curro Ruiz, de Artesanía Flamenca, María José Alcaide de Artesanía, el Rocío y Lucia Sorroche, de Artesanía Sorroche. Durante el evento, se ha instalado un 'photocall', con la imagen del cartel de la Feria 2025 para que las asistentes se puedan hacer fotografías y vídeos.

Además de disfrutar de una jornada de convivencia, también se han realizado sorteos entre las invitadas gracias a la colaboración de algunas empresas almerienses, como agencia de viajes 'Indalmundo', 'Modas J. González', 'Ego Sport Center', 'Mago Modern Living', Clínica 'San Pío' en Almería, 'Arte Floral Flowers', 'Shop Charo Milán', 'Chitón Speakeasy', clínica 'Rascón' Fisioterapia y Podología, Mar Gregorio, Zapatería 'Entretacones' y Academia de Baile 'Ana Soriano'.