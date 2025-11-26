Almería presenta una Navidad "para disfrutar" con más de 120 actividades en casi una treintena de espacios

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, presenta la programación navideña. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Almería ha presentado este miércoles una Navidad "para disfrutar" con más de 120 actividades repartidas por casi una treintena de espacios, en un programa que se desarrollará del 5 de diciembre al 6 de enero y que incluye como novedades la incorporación del Paseo, el Puerto y un nuevo mercado gastronómico, además de espectáculos de luz, propuestas familiares, música, teatro y la Cabalgata de Reyes.

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha destacado el carácter "atractivo, variado y abierto a todas las edades" de una programación que busca transformar la ciudad durante casi seis semanas, con ambientación festiva, actividades diarias y la implicación de múltiples áreas municipales y de la Autoridad Portuaria de Almería (APA).

El objetivo de estas propuestas, según ha destacado el Consistorio en un comunicado, es contribuir a "transformar una ciudad que ya está en plena transformación" y generar una atmósfera "emotiva, visual y sensorial".

El programa, que ha involucrado a múltiples áreas municipales, coordinado por el Área de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, se difundirá de manera digital desde este miércoles y estará disponible en papel en los próximos días.

La alcaldesa ha explicado que esta Navidad estará marcada por la incorporación de dos grandes espacios en pleno proceso de renovación: el Paseo y el Puerto de Almería. En la nueva Puerta Purchena, convertida en un enclave más accesible y peatonal, se instalará un carrusel navideño que se suma a la ambientación festiva del corazón de la ciudad.

Entre Puerta Purchena y Navarro Rodrigo, el proyecto 'Un Paseo en Navidad' ofrecerá actividades familiares, ludoteca, cuentacuentos, animación musical, bailes y hasta un gran oso de peluche que dará la bienvenida a los más pequeños.

El Puerto, por su parte, volverá a convertirse en uno de los protagonistas de estas fechas con la ya consolidada Feria de Navidad del Puerto, que permanecerá abierta del 5 de diciembre al 6 de enero y que ofrecerá atracciones, restauración y entretenimiento diario, salvo en Nochebuena y Nochevieja.

"Es un espacio que cada año se convierte en punto de encuentro para las familias", ha señalado Vázquez, que ha agradecido la implicación de la Autoridad Portuaria para que la zona remodelada del Muelle de Levante pueda abrirse al público.

En este sentido, la presidenta de la APA, Rosario Soto, ha precisado que "este año la feria navideña se instalará en un espacio renovado, abierto hasta el cantil del Muelle de Ribera I y con la entrada del Muelle de Levante urbanizada; será más amable para los ciudadanos que nos visiten".

La feria reunirá 18 atracciones y ocho puntos de hostelería y contará con un programa de actividades con pasacalles, musicales, magia, zambombada y con la visita de Papá Noel y el Rey Mago.

Además, junto al templete del Parque Nicolás Salmerón, el Ayuntamiento estrenará el Sweet & Cheesecake Market, un nuevo espacio con doce casetas que ampliará la oferta gastronómica y comercial navideña y que se convierte así en otra de las novedades de esta Navidad.

ESPECTÁCULOS DE LUZ Y ESPACIOS TRADICIONALES

La Navidad almeriense arrancará oficialmente el viernes 5 de diciembre, con el tradicional encendido del alumbrado en la Plaza de la Catedral a las 19,00 horas. El acto estará precedido por un pasacalles desde Puerta Purchena y contará con música en directo y la actuación de Gospel It, finalistas de 'Tierra de Talento' y semifinalistas de 'Got Talent'.

Este año, la iluminación navideña supondrá una inversión cercana a los 800.000 euros e incluirá 1,2 millones de puntos LED, casi 200 arcos luminosos, dos grandes abetos de 18 metros --en Puerta Purchena y Plaza Las Velas--, figuras tridimensionales y la decoración de fachadas emblemáticas como la del Ayuntamiento, el Teatro Apolo o el Mercado Central.

Uno de los espacios más visitados será nuevamente la Plaza de la Catedral, donde se ofrecerá un espectáculo diario de luz y sonido con pases a las 19,00, 20,00 y 21,00 horas. A esto se suma la continuidad del exitoso espectáculo lumínico nocturno del Parque Nicolás Salmerón, que del 5 de diciembre al 4 de enero iluminará las noches almerienses con varios pases diarios.

Las tradiciones tampoco faltarán. El Belén Municipal se ubicará en el Museo de la Guitarra y, como novedad, la Asociación Almerimesón instalará otro belén en el Yacimiento Arqueológico del Barrio Andalusí. Presente también en esta navidad estará el Belén de Playmobil, a beneficio de la Asociación de Niños con Cáncer-Argar.

La Rambla volverá a acoger su popular Mercadillo Navideño con más de 70 puestos, y la Pista de Hielo se instalará nuevamente en el Mirador. A ello se suman los concursos de belenes y villancicos, que cada año movilizan a asociaciones, colegios y familias enteras.

La Plaza Vieja, completamente recuperada, será escenario de dos momentos especiales: los Tomates de la Suerte, que llenarán de ambiente el día 30, y las nuevas Mini Campanadas del 31 de diciembre al mediodía, pensadas para que los más pequeños puedan disfrutar su particular despedida del año.

Contará además también este espacio con un 'mapping' proyectado sobre las Casas Consistoriales. Los pases de este espectáculo, visual y musical, se han programado diarios, del 19 de diciembre al 5 de enero.

El deporte también ocupa un papel destacado en el programa navideño, con eventos que van desde competiciones de balonmano hasta la Copa de España de Voleibol, una concentración de esgrima, carreras populares y la siempre esperada San Silvestre, que volverá a despedir el año recorriendo las calles de la ciudad.

MÚSICA, TEATRO Y CABALGATA

La música adquiere un protagonismo especial con una amplia oferta de conciertos, zambombabas, tributos y actuaciones gratuitas en plazas y escenarios municipales. Entre las citas más destacadas figuran la Noche de las Candelas en el Mesón Gitano, el Concierto de Año Nuevo de la OCAL, el tributo sinfónico a ABBA, la actuación del Coro Gospel de Clasijazz o el espectáculo de José Mercé, que interpretará repertorio de Manuel Alejandro.

Para despedir el año, la Plaza Vieja acogerá el concierto del grupo 'Las Migas', reciente ganador del Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Flamenca.

La programación cultural se completa con propuestas teatrales y escénicas de primer nivel, como la obra 'Camino a la Meca', protagonizada por Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla; la pieza 'Música para Hitler', con Carlos Hipólito y Kiti Manver; el ballet clásico 'Giselle'; o el siempre esperado Festival de Teatro Infantil, que entre el 2 y el 4 de enero volverá a llenar de público la Plaza de la Constitución y el Teatro Apolo.

El broche final llegará, como cada año, con la Cabalgata de Reyes, que este año adaptará su recorrido debido a las obras del Paseo. SSMM Los Reyes Magos saldrán de la Catedral, saludarán desde el balcón de las Casas Consistoriales, en la Plaza Vieja, y la comitiva descenderá por la Rambla, desde el Anfiteatro, hasta Canónigo Molina Alonso, para continuar por Artes de Arcos y Altamira y regresar al eje principal desde la calle Doctor Carracido.

"Puede cambiar el recorrido, pero nunca cambiará la ilusión de las niñas y los niños de Almería cuando ven acercarse a los Reyes Magos", ha afirmado Vázquez, que ha adelantado que los emisarios reales serán anunciados próximamente.

La alcaldesa ha agradecido el trabajo de los técnicos municipales y las empresas colaboradoras que han hecho posible esta programación, y ha destacado que "estas actividades serán un aliciente para que nos visiten más personas y para que nuestros comercios y locales sigan siendo referencia por su calidad y cercanía".

La presentación de la programación ha tenido como cierre la música de 'Chanqueños', protagonistas también de esta navidad con su espectáculo 'Chanqueños pa Belén, en Familia'.